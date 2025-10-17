Francamente, todavía no estamos satisfechos.

Jacarta – Ministro del Secretario de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi confirmó el gobierno del Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka no utiliza el tiempo como punto de referencia en la ejecución de sus programas de trabajo y ruedas de gobierno.

Esto fue transmitido por Prasetyo en respuesta a si había evaluación cosas relacionadas por hacer un año Gobierno de Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka el 20 de octubre de 2025.

«No tenemos un punto de referencia de un año, no tenemos un punto de referencia de seis años, ¿verdad?», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 17 de octubre de 2025.

Dijo que lo más importante es cómo se ejecuta el programa de gobierno. Incluyendo si existen obstáculos para cada programa y las soluciones adecuadas para superarlos.

«El punto de referencia es cuál es el programa, si se ha implementado o no, si hay obstáculos, si hay problemas, cómo encontramos una solución. Así que no hay un punto de referencia en el tiempo», dijo.

Además, Prasetyo enfatizó que el gobierno continuará trabajando para implementar el programa para que la gente pueda sentir los beneficios. Hasta ahora, Prasetyo dice que el gobierno no está satisfecho.

«Y, francamente, sentimos que no estamos satisfechos», afirmó Prasetyo.