¡Francamente! Sty llama la oportunidad para que el equipo nacional indonesio pase la Copa del Mundo menos del 30 por ciento

Yakarta, Viva – Ex entrenador Equipo nacional indonesioShin Tae-yong (estilo) dio una visión realista de las posibilidades del equipo de Garuda para calificar para la Copa Dunai 2026. Según él, la posibilidad era muy pequeña.

El entrenador de Ulsan HD incluso dijo las posibilidades de los niños de crianza Patrick Kluivert calificar para 2026 Copa del Mundo menos del 30 por ciento.

«Para ser honesto, la oportunidad (el equipo nacional indonesio, que pasa la Copa Mundial 2026) no es hasta el 30 por ciento», dijo Sty en YouTube Jeong Seok Seo o Jeje, citado el jueves 14 de agosto de 2025.

Indonesia vs Equipo nacional de Japón

Shin se dio cuenta de que sus comentarios podrían cosechar los pros y los contras entre los amantes del fútbol indonesio. Sin embargo, el entrenador surcoreano confirmó que su declaración se basó puramente en el análisis objetivo, sin la intención de derribar ninguna parte.

«No tengo intención de atacar a nadie. Esta es mi opinión como entrenador de fútbol», dijo.

Según Shin, la posición de Indonesia en Pot 3 durante la lotería de la cuarta ronda de zonas asiáticas hizo que el camino fuera más empinado. Los resultados de la lotería colocaron a Indonesia en el Grupo B con la gran cantidad de Arabia Saudita e Irak.

Calificación de la Copa Mundial 2026 La cuarta ronda de la zona asiática se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre de 2025. «Entramos en Pot 3. Hay Arabia Saudita y Qatar en Pot 1, Iraq y EAU en Pot 2, luego Indonesia y Omán en Pot 3. Todos deben jugar en nueve días», explicó.

Esta condición se considera muy difícil, especialmente si el equipo nacional solo puede reunirse justo antes del partido. «Por ejemplo, reunirse el 1 de octubre, luego juega tres veces. Si el último partido es el noveno, el equipo no tiene mucho tiempo para el entrenamiento y la recuperación», dijo.

Tasa de espinilla, el problema no es solo por un fuerte oponente, sino también a un horario ocupado. La mayoría de los principales jugadores del equipo nacional de hoy son diáspora o descendientes que tienen una carrera en el extranjero. Esto hace tiempo para reunirse y practicar juntos para ser muy limitados.

«Si solo se reúne el primero, entonces tienen que ir a Europa, no pueden practicar de inmediato. La fecha más rápida del segundo entrenamiento, luego coincide uno o dos días después», dijo Sty. Según él, esta condición claramente beneficia al equipo en Pot 1 cuando se enfrenta a Pot 3, porque tienen un tiempo de descanso más largo.

Japón vs equipo nacional de Indonesia en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026 Foto : (Shohei Miyano/Kyodo News a través de AP)

Shin también destacó las grandes ganancias que poseen Arabia Saudita y Qatar. Casi todos sus jugadores juegan en la liga nacional, lo que facilita que los entrenadores organicen horarios y construyan cohesividad del equipo.

«Pueden avanzar el calendario de la liga para reunir a los jugadores de 7 a 10 días antes del partido. Supongo que esto es maximizar las posibilidades de clasificar para la Copa Mundial, y mucho menos el partido en su país», dijo.

Mientras tanto, Indonesia estaba en desventaja porque muchos de los jugadores principales tenían una carrera en el extranjero. «Una vez en Arabia Saudita, dos días después tuve que competir. No había tiempo para restaurar las condiciones físicas o hacer ejercicio juntos. Desde una perspectiva física, fuimos una gran pérdida», concluyó.