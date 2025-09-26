¡Francamente! Menpar Widiyanti respondió al tema de bañarse usando agua de galón durante la oficina en Labuan Bajo

Yakarta, Viva – problemas relacionados Ministro de turismo (Para hombres), Widiyanti putri wardhanaSe dice que a menudo pide bañarse agua de galón Al realizar una visita de trabajo en Labuan Bajo, viral en las redes sociales.

El problema está en el centro de atención después de ser designado por una cuenta de Instagram @WakandAtalks, que a menudo revisan los problemas sobre figuras públicas.

En su carga, la cuenta destacó el estilo de liderazgo de Widiyanti, que algunos internautas consideraron una imagen personal en lugar de centrarse en una gran estrategia para aumentar el número de turistas.

Una historia que entonces era viral fue una solicitud especial que se le proporcionaría agua de galón para bañarse. La narración se extendió rápidamente en las redes sociales, desencadena varios comentarios, la mayoría de los cuales son criticados.



Ministro de Turismo de la República de Indonesia Widiyanti Putri Wardhana

Respuesta del Ministro de Turismo

Respondiendo a la multitud, Widiyanti finalmente abrió su voz. Negó firmemente que la historia circulara.

«Así que tengo que enderezar que no hay baños con agua de galón, solo está escrito», dijo Widiyanti en YouTube Helmy Yahya habló, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

«Si hay un problema, tengo que tomar una ducha con agua de galón, significa que los hoteles en toda Indonesia no tienen agua limpia? La realidad no es así», continuó.

Cuando se le preguntó si estaba enojado con la acusación, respondió casualmente. «En realidad no es normal. Es normal criticar. Algunos son aún peores. Siempre y cuando no sea de mi desempeño, no creo que sea un problema, no es necesario ser demasiado problema», dijo.

Además, cuando se alude con respecto al estilo de vestido que a menudo usa artículos de lujo, Widyanti dijo que realmente era una amante de la moda. Pero enfatizó, desde que fue nombrado como Menpar en octubre de 2024, ya no llevaba sus artículos de lujo.

«En el pasado, amaba la moda, mis amigos también del diseñador, así que soy muy apoyo», dijo.

«Entonces, mientras me convierta en ministro, trato de apoyar los productos nacionales tanto como sea posible. Las fotos que circulan incluso antes de convertirme en ministro, una foto de junio, de hecho no delicé la foto, porque nunca pensé que habría alguien así», dijo.