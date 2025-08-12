¡Francamente! Esta es la razón para que el KPK busque en la oficina del Ministerio de Salud.

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) registraron varias habitaciones en la oficina del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) En este día, martes 12 de agosto de 2025.

Buscar realizado debido a la conexión con el supuesto caso de corrupción de la construcción del Hospital General Regional en el este de Kolaka, el sureste de Sulawesi, que utilizó el Fondo de Asignación Especial (DAK).

«¿Cuál es la relación? La relación se debe al Fondo DAK en este Ministerio de Salud, los diseños son del Ministerio de Salud. Entonces, para que el hospital esté de acuerdo con lo que se requiere», dijo el diputado interino de la tarea y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red y el edificio blanco, sur de Jakarta.

ASEP dijo que el Ministerio de Salud jugó un papel en el suministro de equipos en el proyecto de construcción del hospital regional en el este de Kolaka.

«Por ejemplo, si tiene que ser poli dental, debe ser herramientas para la odontología, el corazón del corazón y todo tipo. Bueno, los diseños de las habitaciones deben ser apropiados. Bueno, eso hace que el diseño del Ministerio de Salud», explicó.

Además, la búsqueda se realizó porque el KPK había establecido un aparato civil estatal (ASN) del Ministerio de Salud como sospechoso en el caso.

Anteriormente, el KPK el 9 de agosto de 2025 anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de RSUD en East Kolaka.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)