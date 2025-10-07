¡Francamente! El presidente del KPK reveló la razón para no examinar a Ridwan Kamil en el caso BJB

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK), Setyo Budiyanto abrió su voz sobre las razones del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil no ha sido examinado en un caso de presunta corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los bancos de desarrollo regional de West Java y Banten o Bank BJB Período 2021–2023.

Leer también: Un caso de corrupción en Chromebook, consulte en Google



Setyo se aseguró de que su partido examinaría a Ridwan Kamil. Sin embargo, dijo, la autoridad de examen estaba en manos del investigador.

«Más tarde, definitivamente se examinará. Sin embargo, el examen y la citación son la autoridad en el investigador, en el director de investigación», dijo Setyo a los periodistas, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: ¡Se revelan las úlceras del proyecto West Kalimantan PLTU! El ex jefe de PLN y la hermana de Jusuf Kalla se convirtieron en sospechoso de corrupción



Setyo explicó que solo los investigadores sabían exactamente cuándo se llevó a cabo el examen de Ridwan Kamil. Esto es simplemente para que el momento de la investigación de otros casos no sea perturbado.

«Una vez más, es relativamente (el horario de la citación), el tiempo de vivir se ajusta», dijo Setyo.

Leer también: El KPK ha examinado en secreto al gobernador de West Kalimantan, esto se explora



Anteriormente informó, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que había rastreado el flujo de fondos del caso del banco BJB a la familia del ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, incluida su esposa y miembro del parlamento indonesio Atalia Praratya.



Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

«Si hemos hecho su familia (Ridwan Kamil, rojo). Por supuesto, también pedimos datos relacionados con su riqueza y otros, así», dijo la actuación y ejecución de la actuación de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.

ASEP explicó la búsqueda del flujo de fondos para presunta corrupción en la adquisición de proyectos de publicidad en los bancos de desarrollo regional de West Java y Banten o el BJB Bank para 2021-2023 en colaboración con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK).

«Ciertamente con respecto a PPATK, vemos el flujo de efectivo (flujo de efectivo, rojo), dentro y fuera del dinero y otros», dijo.

Sin embargo, dijo que el KPK actualmente prioriza el flujo de fondos en el caso bancario de BJB relacionado primero con Ridwan Kamil y luego determina una búsqueda para su familia.

«Solo más tarde veremos si todavía requiere información de su familia o no», dijo.