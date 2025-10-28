Francamente, el chef Juna dijo que la cocina de los participantes de MasterChef Indonesia no era deliciosa.

VIVA – chef juna ha vuelto a robarse la atención del público tras hacer una sorprendente confesión sobre un popular concurso de cocina Maestro Chef Indonesiadonde fue uno de los jueces. En un podcast con Raditya Dika, este chef conocido por ser firme y franco no dudó en revelar hechos que muchos de los fieles espectadores del programa tal vez no conocían.

Según el chef Juna, en realidad muchos de los platos preparados por los participantes en el concurso de cocina no sabían bien. Le expresó esto honestamente a Raditya Dika mientras lo discutía. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Realmente (no es delicioso). Por qué la mayoría de sus platos no son deliciosos, lo siento, seré honesto», dijo el chef Juna citado en YouTube de Raditya Dika el martes 28 de octubre de 2025.

El chef Juna explicó que aunque los participantes tenían habilidades culinarias, no todos eran dignos de competir a nivel de competencia.

«No estamos diciendo que no sepan cocinar, pero tal vez realmente no sean dignos de la competencia», añadió.

También enfatizó que este evento no era un evento para chefs profesionales, sino un lugar para cocineros aficionados que querían mostrar sus talentos y aficiones en el mundo culinario.

«Este es en realidad un chef aficionado. Así que tengo que aclarar qué es MasterChef. Se trata de un concurso de cocina entre cocineros aficionados o aficionados para obtener el título de MasterChef Indonesia», explicó.

Además, también enfatizó que el evento era un reality show con temática de cocina, no el evento más prestigioso para los profesionales del sector culinario. «MasterChef Indonesia es una marca de concurso de cocina que tiene reality shows en todo el mundo. Así que este es el mejor programa de televisión de marca para concursos de cocina, es el más popular», dijo.

Aun así, este evento logró atraer la atención del público porque presentó dramatismo, creatividad y entretenidos desafíos culinarios.