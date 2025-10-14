Francamente, Alessandro Nesta dijo que este jugador era el mejor defensor del mundo.

VIVA – leyenda del fútbol italiano, Alessandro Nestadando el cielo tan alto como el capitan Liverpool, Virgilio van Dijka quien considera sigue siendo el mejor defensor del mundo hasta el día de hoy.

Nesta, conocido como uno de los defensores centrales más elegantes e inteligentes de su tiempo, evaluó que la consistencia de Van Dijk y su extraordinario desempeño al más alto nivel lo hacían digno de ese estatus.

«Para mí, actualmente Van Dijk es el mejor», afirmó Nesta.

«Es el mejor porque siempre rinde al más alto nivel cada año. Juega en la Premier League, en mi opinión, la liga más grande y dura del mundo. Así que, para mí, es el mejor».

Este elogio de Nesta es un gran reconocimiento para Van Dijk, conocido como un verdadero líder en la zaga del Liverpool. Desde que llegó procedente de Southampton en 2018, el defensa holandés se ha convertido en la base de la defensa de los Rojos.

Aunque sufrió una grave lesión de rodilla en 2020, Van Dijk pudo recuperarse y mostrar otra actuación sólida. Con el entrenador Arne Slot, el jugador de 34 años volvió a mostrarse como un defensor completo: fuerte en el juego aéreo, tranquilo en la distribución del balón y con un extraordinario instinto para leer el juego.

Las palabras de Nesta claramente no fueron triviales. Ex capitán de la Lazio y AC Milán es una figura que realmente sabe lo que es ser un defensa de talla mundial, dos veces ganador de la Liga de Campeones y ganador del Mundial de 2006 con la selección italiana.

«No sólo es fuerte, sino también muy inteligente a la hora de leer la situación. Van Dijk sabe cuándo presionar, cuándo retirarse y hace que su equipo juegue con sensación de seguridad», añadió Nesta.

En opinión de la ex estrella del Milan, Van Dijk es superior a otros defensores de primer nivel como Ruben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y William Lintasa (Arsenal), especialmente en términos de consistencia e influencia en el equipo.