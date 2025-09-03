Framber Valdez explica el lanzamiento ‘no intencional’ que envió Internet al alboroto

Es raro ver el Astros de Houston En tal desorden tan cerca de octubre.

Sin embargo, en una señal de que las cosas pueden volver a ser diferentes este año, los Astros estaban a la vanguardia de una posible conspiración después de que el zurdo, Framber Valdez, parecía cruzar al receptor Cesar Salazar a propósito durante la quinta entrada de su derrota por 7-1 ante el Yankees de Nueva York el martes por la noche.

La pérdida fue la novena de Houston en sus últimos 16 juegos, y los Astros, cuyos tórridos June los pusieron en la cima de la AL West por hasta siete juegos, cayeron a 21-28 en sus últimos 49 juegos.

Los Astros aún lideran el West de AL por tres juegos en el segundo lugar. Marineros de Seattle Pero tenga solo una ventaja de 4.5 juegos sobre el tercer lugar Rangers de Texas con 23 juegos restantes.

¿Framber Valdez cruzó a su receptor a propósito?

Siguiendo 2-0, después de permitir un jonrón de dos carreras al segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., Valdez estaba a punto de lanzar de una situación de una sola salida en la quinta entrada después de golpear a Giancarlo Stanton.

Pero con el sorprendente toletero de los Yankees, Trent Grisham, en el plato, y un conteo de 1-0, Salazar le indicó a Valdez que se bajara del montículo antes de que se entregara una plantilla de 95 mph que Grisham depositó en las cajas de Crawford para un Grand Slam, y su 29º homer del año.

«Quería lanzar una plantilla». Salazar, dijo según Chandler Roma de The Athletic, quien informó que el receptor quería que Valdez saliera del montículo porque «pensó que teníamos menos tiempo. [on pitch clock] de lo que realmente hicimos «.

Sin embargo, la controversia surgió cuando, con Anthony Volpe en el plato para Nueva York, Valdez lanzó un plomero de 90 mph que golpeó a Salazar en el cofre. Valdez le dio la espalda al receptor después del campo y no revisó a su receptor, aunque Valdez culpó al ruido hecho por los fanáticos de los Yankees después del jonrón de Grisham.

«No fue intencional», dijo Valdez a través de un intérprete. «Llamé a un plomero, y ese es el lanzamiento que quería. Había mucho ruido y pensé que eso era lo que quería que lanzara, pero no, no era intencional.

«Llamó a la bola curva, y no la escuché por el ruido. Cuando me di cuenta de que no quería eso, era demasiado tarde y ya estaba en mi movimiento de lanzamiento. Fue totalmente culpa en ese caso».

Salazar también tomó el calor por el aliormente de su lanzador.

«El calor del momento nos llegó», dijo Salazar. «Se disculpó después. Es genial. No había nada malo al respecto. Simplemente presioné el botón equivocado y esperaba otro lanzamiento».

Rome informó que Valdez y Salazar se reunieron con el gerente de Houston, Joe Espada, para planchar cualquier potencial de problemas, después del juego donde Valdez terminó con una actuación de cinco entradas, ocho hits, seis carreras y ocho golpes que lo llevó a 12-8 en el año.

«Él es mi compañero de equipo. Siempre está aquí para mí», dijo Valdez. «Nunca quiero causarle ningún daño a mi compañero de equipo. Fue algo con lo que me excusé. Me cruzé por error y lo golpeé por error».

¿Qué está pasando con Framber Valdez?

El 28 de julio, Valdez tenía 11-4 y con una efectividad de 2.62 y era un candidato de Cy Young. Sin embargo, él está en una cola sobre sus últimas seis aperturas, yendo 1-4 con una efectividad de 6.37 en ese lapso.

Sin embargo, aparte de sus luchas recientes, Roma también señaló las reacciones menos que solares de Valdez a las jugadas que lo hicieron detrás de él, lo que ha provocado al menos otra reunión de puertas cerradas este año.

«Valdez ya cuestionó el posicionamiento defensivo de su equipo una vez esta temporada, lo que provocó otra conversación de puerta cerrada con Espada», informó Roma. «El zurdo de 31 años también es propenso a las reacciones viscerales hacia las jugadas que no se hacen detrás de él».