¡Fracaso total! Se cuestiona el objetivo de oro en los SEA Games 2025

VIVA – Vicepresidente General PSSI Zainuddin Amali finalmente habló después Equipo Nacional Indonesia Sub-22 fue eliminada anticipadamente de los SEA Games de 2025 en Tailandia. Con el estatus de campeón defensor y un objetivo de oro que alguna vez tuvo en mente, su fracaso para clasificarse de la fase de grupos lo puso en el punto de mira.

De hecho, el progreso de Garuda Muda ha flaqueado desde el inicio del torneo. La derrota por 0-1 ante Filipinas en el partido inaugural fue un duro golpe. La victoria por 3-1 sobre Myanmar en el siguiente partido no fue suficiente para salvar la posición de Indonesia en el Grupo C. Asa se clasificó como el mejor segundo clasificado después de que Malasia fuera superior por diferencia de goles.

También se consideró que el desempeño de los hijos adoptivos de Indra Sjafri estaba lejos de las expectativas del público. Esta situación está avivando cada vez más la polémica sobre el objetivo. La razón es que Amali anteriormente había dicho abiertamente que el oro era el objetivo del PSSI, a diferencia del gobierno que sólo apuntaba a las medallas de plata.

En respuesta a las críticas que llovieron, Zainuddin Amali intentó aclarar su declaración. Destacó que el objetivo de oro transmitido no era una diferencia de visión con el gobierno, sino simplemente un estímulo moral para los jugadores.

«En realidad no hay diferencia en los objetivos. El gobierno tiene sus propios cálculos, mientras que el PSSI transmite un objetivo de oro para motivar a los jugadores. La cuestión es que todos quieren los mejores resultados», dijo Amali el viernes (12/12) por la noche.

Sin embargo, esta declaración en realidad generó interrogantes entre el público. El objetivo de oro del que antes se hacía eco con fuerza ahora se posiciona sólo como un detonante de motivación, no como un compromiso que debe cumplirse.

Amali también admitió que este fracaso fue objeto de una evaluación seria dentro de la federación. Sin embargo, no ha confirmado si los malos resultados de los SEA Games de 2025 afectarán al puesto de entrenador o a cambios en la estructura del equipo.

«Tenemos que aceptar esta realidad. Definitivamente se realizará una evaluación, pero si hay o no un cambio de entrenador es competencia del Comité Ejecutivo del PSSI», subrayó.

El fracaso de la Selección Sub-22 también llamó la atención del Fundador del Instituto de Fútbol, Budi Setiawan. Evaluó que este resultado también responde a la razón por la cual el gobierno no aspira al oro en la rama de fútbol de los SEA Games de 2025.

«Hoy se ha respondido por qué el gobierno, en este caso el Ministerio de Juventud y Deportes, no tenía como objetivo el oro. Con una derrota y una victoria, nuestro destino lo determinó otro equipo para clasificarse para las semifinales», dijo Budi.