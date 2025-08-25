Foy Nissen: Mumbai’s y Guardian Angel and Guide







Unas semanas antes, el histórico Durbar Hall fue el lugar para un panel de discusión especial organizado por el Centro de Investigación de Mumbai de la Sociedad Asiática de Mumbai. Era el aniversario de la muerte de Foy Nissen, y la idea era tener una conversación reflexiva en honor a sus invaluables contribuciones en contexto a las historias y herencias en capas de la ciudad. Tres voces distinguidas de la comunidad patrimonial de Mumbai, Justice (retirado) Gautam Patel, el arquitecto de conservación Vikas Dilawari y el médico y fotógrafo, el Dr. Jehangir Sorabjee, fueron invitados a compartir sus puntos de vista sobre el impacto general de Nissen en nuestra conciencia urbana colectiva.

Para los no iniciados, Nissen hizo de la ciudad su hogar y jugó un papel importante en la documentación visualmente, como fotógrafo, e históricamente, como cronista de sitios y edificios de Mumbai, o Bombay, como se llamaba entonces. Me encontré por primera vez con el trabajo de Nissen mientras leía la ciudad de oro de Gillian Tindall hace muchas lunas. Su nombre también se destaca en el tiempo de Suketu Mehta, y como el trabajo exigió artículos investigados, su nombre seguía surgiendo en la sección de Agradecimientos de innumerables libros sobre Bombay/Mumbai. Su residencia en el apartamento Olympus en Altamount Road fue el hogar de un gigantesco archivo dedicado a la herencia, historia y arquitectura de la ciudad. Los estudiantes, académicos, incluidos investigadores e historiadores visitantes, frecuentan su hogar. También era un salón donde las grandes mentes discutirían todo lo relacionado con el patrimonio y la cultura en la ciudad. ¡Qué maravilloso haber sido una mosca en la pared durante tales conversaciones!

Los amigos y vecinos cercanos recuerdan sus andanzas en su vespa, con una cámara girada alrededor de su cuello, en busca de un nuevo hallazgo, enterrado en algún lugar de la ciudad original. A menudo, el piloto sería un historiador o fotógrafo. Sus marcos en blanco y negro son un tributo atemporal al arte original de la fotografía; Los niños y las personas que miraban fuera de las ventanas eran algunos de sus temas favoritos. Tomaría entusiastas en las caminatas como parte de la Sociedad de Historia Local de Bombay.

Fue un privilegio moderar esa discusión a principios de agosto, y obtener acceso del ringido a algunos de esos recuerdos, hitos y conexiones con las que compartió Bombaywallahsmuchos de los cuales formaron parte de la audiencia. Esta sesión se llamaba mirada de Foy, pero casi todos en la habitación estarían de acuerdo en que su mirada estaba más allá de la de un fotógrafo o un cronista … se preocupaba profundamente por la ciudad y su gente, especialmente por el hombre común.

También invirtió en su tela urbana y su carácter. Pero lo más significativo, inició el movimiento de conservación en las décadas de 1970 y 1980, y sus recomendaciones formaron el núcleo de la primera Pautas patrimoniales con incondicionales como el tarido Shyam Chainani y Cyrus Guzder, que estaba en la habitación. En la década de 1980, el Comité Save Bombay encabezado por Kisan Mehta y el Grupo de Acción Medio Ambiente de Bombay (BEAG) dirigido por Chainani, necesitaba información académica para darle a su activismo el significado necesario. Ahí es donde importaba la contribución de Nissen. La lista inicial de INTACH de la década de 1980 estaba bajo su guía. A medida que la sesión se calentaba, y los tres expertos recordaron su inmensa contribución, quedó claro que su legado se extendió mucho más allá de las cuatro paredes del Hall Durbar.

Mientras que el juez Patel recordó el tan necesario impulso académico que sus notas y hallazgos ofrecían a quienes encabezaban el movimiento, Dilawari, que lo considera su mentor, revelaron notas al pie de su tiempo con el dane de bajo perfil y los aprendizajes que valora hasta la fecha. El Dr. Sorabjee habló de su lente que se saltó las luces y el glamour brillantes de la ciudad, y en su lugar se centró en el Bombaywallah común; Capturó momentos robados de ellos, ya sea capturando una duda o mirando por una ventana, o simplemente observar el tiempo pasando; Sus marcos obligaron a uno a reducir la velocidad, a pesar del ritmo en un medio urbano.

Los tres acordaron que estaría bastante horrible con las transformaciones actuales (léase: gentrificaciones) que se estaban apoderando rápidamente del paisaje urbano de la ciudad, ya que el piso se abrió a las preguntas de la audiencia.

De hecho, en 2019, cuando una exposición de sus cámaras y fotografías estaba en exhibición en la Jehangir Nicholson Art Foundation, en CSMVS, el juez Patel, en su dirección había mencionado que previó el cambio inminente y la pérdida que la ciudad estaba experimentando. Desde un documental sobre su vida, hasta un recuerdo más sustancial de su contribución a su ciudad adoptada, las sugerencias para honrar a Nissen, fueron en abundancia. También sentados en la audiencia estaban hermanas, Mona y Manju Mehra, sus vecinos, que lo cuidaban durante su enfermedad, y continúan desempeñando un papel clave para mantener vivo su legado.

Fue una reunión donde presencié la unión de mentes hermosas que se preocupan profundamente por esta hermosa ciudad a menudo maltratada. Compartir el espacio de cabeza con ellos y escuchar sobre sus actividades continuas para mantener vivo el legado de Nissen a pesar de múltiples desafíos, fue tranquilizador y alentador.

Seguramente podríamos hacer con muchos más modernos Foy Nissens Para salvaguardar nuestra ciudad por los momentos más difíciles que se avecinan …

