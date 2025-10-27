Fox News presentará la entrevista y serie documental de Erika Kirk

Erika Kirkel nuevo director ejecutivo de la organización de defensa de la política conservadora Turning Point USA, participará en una entrevista en noticias del zorro con presentador de opinión Jesse Watts así como una serie documental con el hermano de transmisión del canal de cable, Fox Nation.

Kirk, cuyo marido, charlie kirkfue asesinado el 10 de septiembre, no ha concedido una entrevista formal completa a una cadena de televisión desde entonces. Ella aparecerá en “Jesse Watters Primetime” el 5 de noviembre a las 8 pm y discutirá el futuro de Turning Point USA, así como la cronología de los eventos del día en que fue asesinado.

La muerte de Charlie Kirk conmocionó a una nación que se ha polarizado cada vez más en torno a la política. Fox News emitió anteriormente dos especiales dedicados a su vida. «Charlie Kirk: La última entrevista» transmitido en Fox Nation y transmitido en Fox News Channel. “Charlie Kirk: In His Own Words”, que incluyó una entrevista con él en 2018, apareció en Fox Nation.

Watters está listo para ir detrás de escena con Kirk en la sede de Turning Point USA, así como en una parada de la gira “This is the Turning Point” en la Universidad de Mississippi. “Jesse Watters Primetime” estará disponible en Oxford, Mississippi, el 29 de octubre para un evento en el que Kirk presentará al vicepresidente estadounidense JD Vance, quien debatirá con los estudiantes y responderá sus preguntas.

El evento completo se transmitirá en vivo por Fox Nation, seguido del estreno de una serie documental de edición limitada de varias partes el viernes 7 de noviembre, que incluirá extensas imágenes detrás de escena con Kirk.