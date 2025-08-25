Fox News, otros canales de Fox Corp. podrían oscurecerse en YouTube TV

TV de YouTubeLos millones de suscriptores podrían perder Fox NewsFS1, estaciones locales de TV Fox y más tan pronto como este miércoles si el servicio de video propiedad de Google no puede llegar a un acuerdo con Fox Corp.

El actual Acuerdo de distribución de TV de YouTube con Fox Corp. expira el miércoles 27 de agosto a las 5 pm ET.

Fox Corp. comenzó el lunes a advertir a los espectadores el apagón potencial de sus canales en YouTube TV, señalándolos al sitio web Keepfox.com con su lado de la disputa.

«Si bien Fox sigue comprometido a llegar a un acuerdo justo con la televisión de YouTube de Google, estamos decepcionados de que Google explote continuamente su influencia descomunal al proponer los términos que están fuera de sintonía con el mercado», dijo la compañía de medios en un comunicado. «Estamos alertando a los televidentes de Fox que son suscriptores de TV de YouTube de que podrían perder acceso a gran parte de sus noticias favoritas, deportes, entretenimiento y programación de estaciones locales a menos que Google se involucre de una manera significativa pronto».

En un mensaje para sus suscriptores, YouTube TV dijo que «el acuerdo con Fox está a punto de renovar, y estamos negociando activamente para llegar a un acuerdo justo para ambas partes, así como para nuestros suscriptores».

La declaración de YouTube TV continuó: «Nuestro objetivo es mantener el contenido de Fox, incluidos canales como Fox Broadcast Network, Fox News y Fox Sports en YouTube TV. Esperamos llegar a un acuerdo, pero queremos ser transparentes de que si no podemos llegar a un acuerdo para el 27 de agosto, su contenido no está disponible.

Los canales en peligro de oscurecer en YouTube TV son: estaciones locales de Fox; Btn; Negocio de zorro; Fox Deportes; Fox News; Fox Soccer Plus; Fox Soul; Fox Sports 1 (FS1) y Fox Sports 2 (FS2); Clima de zorro;

Ktvu plus; y Livenow de Fox. Además, los clientes de YouTube TV que se suscriben al complemento de Fox Nation perdieron acceso a ese servicio.