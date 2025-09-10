Fox News establece una nueva hora de fin de semana cuando Howard Kurtz sale ‘MediaBuzz’

Los fines de semana no serán lo mismo en Canal de Noticias Fox.

El medio de noticias por cable de Fox Corp. presentó una lista de nuevas tareas para su programación de fin de semana, con los corresponsales de Washington Jacqui Heinrich y Peter Doocy La toma de una hora que durante los últimos nueve años ha sido destinada a las críticas de los medios. «MediaBuzz», dirigido por el reportero de medios Howard Kurtz, desde hace mucho tiempo, Howard Kurtz, terminará su carrera y será reemplazado los domingos a las 11 de la mañana de «The Sunday Briefing», que contará con Heinrich o Doocy en un formato de un solo ancla.

Kurtz, quien ha estado cubriendo la industria de los medios desde 1990 para los puntos de venta que van desde el Washington Post y The Daily Beast, así como durante un período de 15 años en las «fuentes confiables» de CNN, seguirá siendo un contribuyente de Fox News, y es probable que continúe con un podcast que hace para la red centrado en los movimientos de la industria mediática.

Fox News es el último de los principales puntos de venta de TV-News nacionales para cubrir la industria de los medios de manera regular. CNN canceló «confiable», uno de sus programas de mayor duración, en 2022, Parte del corte de costos a través de Warner Bros. Discovery bajo una nueva corporación matriz. En pocas palabras, Gran parte de la audiencia para estos programas ha migrado a boletines y otras propiedades digitales. CNN continúa publicando «fuentes confiables» como boletín de cinco días a la semana.

«Estoy extraordinariamente orgulloso del programa, que fue el número uno durante más de 12 años y construyó una audiencia leal que le gustó nuestro enfoque medio de los puntos de vista contrastantes y abordar temas sensibles, con gran independencia, pero el tiempo avanza», dijo Kurtz en un comunicado.

También hay otros grandes movimientos. Kayleigh McEnany, el ex secretario de prensa de la Casa Blanca de Trump que se ha mantenido en «Outnumbered», organizará su propio programa, «Sábado en América», de 10 a.m. al mediodía del este. Griff Jenkins ha sido nombrado coanfitrión de la edición de fin de semana de «Fox & Friends». Y Johnny Joey Jones y Tomi Lahren se unirán a «The Big Weekend Show» a medida que el programa multi-host se expande a tres horas tanto los sábados como los domingos, de 5 pm a las 8

«A medida que expandimos e innovamos nuestra programación de fin de semana, estamos orgullosos de brindar a nuestra audiencia una profundidad y experiencia inigualables», dijo Jay Wallace, presidente y editor en jefe de Fox News Media, en un comunicado. «Esta nueva lista dinámica subraya nuestro compromiso continuo de ofrecer una cobertura incomparable, reforzando a Fox News Media como el líder tanto en el contenido de noticias y de opinión. Durante más de una década, Howie Kurtz ha servido como autoridad principal para la cobertura de los medios en noticias por cable y esperamos continuar su análisis inteligente en nuestra programación».

Fox News factura el nuevo «Sunday Briefing» como un lugar para noticias específicamente sobre la Casa Blanca. Heinrich y Doocy examinarán los movimientos nacionales e internacionales de la administración Trump, así como los problemas clave que pueden afectar sus esfuerzos. Heinrich y Doocy han cubierto la Casa Blanca desde 2021.

Jenkins se une a «Fox & Friends Weekend» frente a Rachel Campos-Duffy y Charles Hurt. Fox News ha utilizado anclajes rotativos en el programa desde la partida del ex co-anfitrión Pete Hegseth, quien se unió a la administración Trump.

McEnany seguirá siendo coanfitrión de «superado en número», pero usará su programa de fin de semana para mantener conversaciones con los periódicos de la política y la cultura.