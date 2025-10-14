Fox News, CNN y más se niegan a cumplir con las reglas de medios del Departamento de Defensa

Pete HegsethEl Departamento de Defensa ha amenazado con revocar las credenciales de prensa de las organizaciones de noticias que no estén de acuerdo con las nuevas reglas restrictivas de cobertura, y dice que puede prohibir el acceso físico a los terrenos del Pentágono a los periodistas que no estén de acuerdo con cumplir con las reglas. Pero más de tres docenas de organizaciones de noticias han dicho que se niegan a aceptar los requisitos.

El martes, en una declaración conjunta, cinco importantes medios de noticias televisivos: ABC News, CBS News, CNN, noticias del zorro y NBC News, dijeron que no estaban de acuerdo con las nuevas reglas. El Pentágono ha dicho a los periodistas que deben firmar un acuerdo sobre las nuevas reglas antes del martes o entregar sus pases de prensa antes del miércoles.

Según la oficina de prensa del Departamento de Defensa, que describió las nuevas reglas el mes pasado, los periodistas que cubren el Pentágono deben firmar un compromiso de no obtener ni utilizar material no autorizado (incluso si la información no está clasificada). Los periodistas que no lo hagan serán potencialmente excluidos del Pentágono.

«Hoy, nos unimos a prácticamente todas las demás organizaciones de noticias para negarnos a aceptar los nuevos requisitos del Pentágono, que restringirían la capacidad de los periodistas para mantener a la nación y al mundo informados sobre importantes cuestiones de seguridad nacional», dijeron las cadenas en el comunicado. «Esta política no tiene precedentes y amenaza protecciones periodísticas fundamentales. Continuaremos cubriendo al ejército estadounidense como lo ha hecho cada una de nuestras organizaciones durante muchas décadas, defendiendo los principios de una prensa libre e independiente».

Las cinco cadenas se suman a otras que ya han dicho que no aceptarán las nuevas reglas impuestas por Hegseth, ex presentador de Fox News. Entre ellos se incluyen el New York Times, AP, Reuters, el Washington Post, el Wall Street Journal y Politico, junto con medios de tendencia conservadora como Fox News, Newsmax y The Washington Examiner.

Al momento de esta edición, solo un medio ha dicho que planea suscribirse a las nuevas reglas: la red pro-Trump One America News Network (OANN).

«¡Pete Hegseth ha unido a los medios! Fox se une al resto de los medios tradicionales para rechazar su política radical de censura de prensa», dijo Chuck Todd, ex presentador de «Meet the Press» de NBC. escribió en una publicación en X. «Felicidades o algo así».

Aquí está la lista completa actual de medios de comunicación que se han negado a firmar las nuevas reglas del Pentágono, como compilado por el Washington Post: