Fox Entertainment y HarperCollins llegan a un acuerdo bidireccional de primera vista

Estudios Fox Entertainment y harpercollins Los editores han firmado un acuerdo de primera vista bidireccional.

El acuerdo tiene como objetivo crear un «canal de contenido continuo» entre las dos empresas, según un comunicado de prensa. Fox desarrollará series y películas basadas en libros del sello Avon A de HarperCollins, mientras que el editor tendrá oportunidades de adaptar originales de estudio a formato impreso. Las empresas también están considerando modos de colaboración multiplataforma, como libros complementarios publicados junto con proyectos cinematográficos. Producciones HarperCollins Las ejecutivas Caroline Fraser y Jennifer Contrucci actuarán como productoras no escritas en la lista de proyectos coproducidos por las dos compañías.

«Desde la juventud juvenil hasta el terror, Avon A ha creado una impresionante biblioteca de historias que abarcan géneros y siguen tendencias y que piden adaptación», dijo la jefa de guiones de Fox, Hannah Pillemer, en un comunicado. «Nuestra capacidad para extraer esta colección rica y en constante crecimiento abre un mundo de posibilidades narrativas con la inmediatez del momento para espectadores y lectores por igual. La naturaleza recíproca de nuestra asociación la hace aún más emocionante al conectar al público con grandes historias de nuevas maneras y brindarles nuevas oportunidades para disfrutar de los personajes que aman a través de múltiples medios».

«Desarrollar nueva propiedad intelectual tanto en la pantalla como en la página es el tipo de relación simbiótica que es el sueño de todo narrador, ya sea autor o guionista», dijo Fraser, director de HarperCollins Productions. «El equipo de Avon A y nuestros amigos de Fox ya están inmersos en sus respectivas listas de deseos de adaptaciones y planean anunciar pronto una lista inaugural de oportunidades narrativas nuevas y cautivadoras. Desde atraer al público con una gran película nueva o inspirar a la gente a leer libros, no hay duda de que esta asociación es una gran combinación».

“Se trata de construir un verdadero diálogo creativo entre dos compañías que entienden profundamente lo que los lectores y espectadores quieren”, dijo Tessa Woodward, vicepresidenta y directora editorial de Avon A. “Al combinar nuestro enfoque en ofrecer ficción basada en tendencias y que abarca géneros para lectores de todas las edades con el historial de Fox en la producción de entretenimiento con guión inolvidable, estamos creando un canal que ofrece historias comerciales convincentes en todas las plataformas al profundizar la participación de los fanáticos y crear nuevas entradas. apunta al trabajo de nuestros autores”.