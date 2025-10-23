Fox Entertainment invierte en la cadena y empresa de alimentos de BJ Novak

Fox Entertainment ha adquirido una participación accionaria en BJ Novak‘s, Chain, una empresa de experiencias gastronómicas con sede en Los Ángeles que organiza cenas nostálgicas. El acuerdo incluye integraciones de Fox IP y un acuerdo de desarrollo de primera vista con Chain Media.

La cadena es mejor conocida por ChainFest, un evento con entrada en Los Ángeles que presenta remezclas de platos favoritos de comida rápida de chefs con estrellas Michelin, restaurantes temporales y ofertas de menú exclusivas. Sus colaboraciones incluyen Taco Bell, Pizza Hut, Jack in the Box y Panda Express, así como socios de entretenimiento como Paramount y Disney.

Fox asociará los pop-ups gastronómicos, festivales para fanáticos y otros eventos de Chain con el estandarte Studio Ramsay Global de Gordon Ramsay, que también está bajo el paraguas de Fox. (Ramsay, una de las personalidades culinarias más famosas de todos los tiempos, ha producido series de Fox como “Hell’s Kitchen”, “Masterchef” y “Secret Service” de este año. La cadena planea integrar Chain en la creciente lista de programación televisiva de Ramsay. El objetivo es que Chain haga crecer su cartera de eventos y desarrolle experiencias en vivo vinculadas a las propiedades culinarias de Fox.

«La comida continúa definiendo la cultura: es la forma en que celebramos, recordamos y nos conectamos. Nadie entiende cómo convertir la narración culinaria en una obsesión cultural como Fox Entertainment y Studio Ramsay Global. Estamos emocionados de trabajar juntos para llevar las experiencias de Chain a más personas», dijo Novak.

«A medida que Fox continúa expandiendo su dominio en el espacio gastronómico, invertir en Chain promueve nuestra estrategia de creación de contenido y narración digital con esta profunda asociación en un modelo de negocios ganador, donde los eventos virales promueven posibilidades creativas», agregó Rob Wade, director ejecutivo de Fox Entertainment. «El imperio culinario en crecimiento y de gran alcance de Studio Ramsay Global y su inigualable huella digital, junto con el notable y probado impacto de Chain, fortalecerán, ampliarán y profundizarán nuestra conexión con los fanáticos de la comida en todas partes».

Chain fue fundada por Novak, los productores y empresarios Jack Davis, Abe Burns y Byron Ashley; el chef con estrella Michelin Timothy Hollingsworth; y el director creativo Nicholas Kraft.