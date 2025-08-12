Fox Entertainment Global Taps Liz Tang para el contenido del Reino Unido vicepresidente

Elevación ejecutiva

Fox Entertainment Global ha nombrado Liz Tang Como vicepresidente, contenido y adquisiciones del Reino Unido, que marca una expansión de las operaciones de Londres del brazo de distribución. Tang encabezará la gestión de contenido para las entidades de producción con sede en el Reino Unido de Fox mientras obtiene una programación de terceros para reforzar la pizarra global de FEG en formatos con guión y sin guión.

Tang llega de Quinta temporadaDonde pasó cinco años liderando los esfuerzos de adquisición y financiamiento global para contenido premium. Su currículum incluye roles de compradores en Sky UK, BBC Studios, Channel 5 y Discovery Networks International, además de puestos de carrera temprana en los mercados de Viacom’s MTV Networks y Epix que abarcan los mercados de Londres y Nueva York.

«Liz es una ejecutiva de contenido consumado y amado con relaciones profundas en toda la industria y un ojo excepcional para la programación comercial y creativamente creativamente», dijo Prentiss FraserPresidente, Fox Entertainment Global.

Diarios de princesas

Televisión atómicaUn sello del grupo de Media de Zinc está produciendo «The Day Diana Dury», un documental de 90 minutos para Canal 5 Marcando el aniversario de Princesa Dianala muerte. La película narrará las horas críticas después de las noticias de su aprobación, examinando las decisiones clave del hogar real, las salas de redacción y el gobierno de Tony Blair.

Con entrevistas con Tina Brown, Colin Tebbutt, Dickie Arbiter, Ian Hislop, el piloto Graham Laurie y el presentador de la BBC Nik Gowing, el documental ofrece acceso detrás de escena a los del corazón de la historia.

Lucy Willis encargó el Canal 5 y Paramount Plus. El productor ejecutivo es Stephen McQuillan.

Temporada de fútbol

Sky Sports está entregando su fútbol más grande Liga Premier Temporada con un mínimo de 215 partidos exclusivamente en vivo, en comparación con las 128. La cobertura ampliada incluye cada saque inicial de 2pm, primero una emisora del Reino Unido, además de Super Sundays de gran tamaño con hasta cuatro juegos simultáneos.

Las nuevas innovaciones incluyen «Multiview», un programa dinámico que cubre todas las coincidencias concurrentes con comentarios dedicados y «extra tiempo», un análisis de análisis de una hora de duración con Jamie Carragher. Mark Chapman se une al equipo presente junto a David Jones y Kelly Cates.

La asociación se extiende hasta 2029, manteniendo a Sky como la casa de la Premier League con cobertura de accesorios récord.