Fox Creator Studios se lanza con Gordon Ramsay y Rosanna Pansino

Fox se está inclinando hacia la economía de los creadores, lanzando una división digital para cortejar a los creadores y desarrollar contenido de próxima generación para múltiples plataformas.

Estudios Fox Creator se lanzará con un enfoque inicial en personalidades centradas en la comida, con planes de expandirse a otras verticales y nichos. Para generar una serie de nuevas ideas, la unidad ha cerrado acuerdos de desarrollo con estrellas gastronómicas como Rosanna PansinoJolly, comida ordenada, comida Little Remy y teóricos de la comida.

Superestrella culinaria Gordon Ramseyquien ha sido un elemento básico de la cadena Fox durante más de 20 años, también llegó a un acuerdo con Fox Creator Studios para aprovechar el valor de sus 115 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo. Studio Ramsay Global, la empresa de producción que creó con Fox en 2021, también participará en el fomento del talento gastronómico y el desarrollo de contenido.

El objetivo es unir las capacidades de producción y distribución de Fox con el entusiasmo, el fandom y la inmediatez que los mejores creadores tienen con sus audiencias. Fox está presentando estos acuerdos a los creadores como una forma de «diversificar las fuentes de ingresos, reducir la dependencia de los algoritmos y aprovechar oportunidades comerciales nuevas y significativas». Es otra señal de que el ámbito de las redes sociales está ejerciendo cada vez más influencia en las plataformas de medios tradicionales.

«Los creadores son las compañías de producción, los narradores y las superestrellas de hoy», dijo Rob Wade, director ejecutivo de Fox Entertainment. «Dimanan audiencias masivas, construyen comunidades de fanáticos genuinas en tiempo real y redefinen cómo son los éxitos globales. En Fox Creator Studios, respaldamos a la próxima generación de talentos invirtiendo en creadores, haciendo crecer sus marcas y ayudándolos a desarrollar nuevas IP, mientras expandimos su alcance en YouTube, Instagram, TikTok y todas las plataformas en todo el mundo, en todos los géneros, y juntos construimos sistemas operativos culturales a largo plazo».

Según Fox, Pansino es «un panadero querido cuyo contenido culinario creativo y lleno de energía trae alegría a casi 20 millones de cocinas domésticas, con miles de millones de vistas que abarcan repostería, desafíos y recetas accesibles».

Jolly es el dúo británico formado por Josh Carrott y Ollie Kendal, “cuya exploración alegre e intercultural de sabores globales ha construido una comunidad de casi 5 millones de fanáticos en todo el mundo”.

Sorted Food es “un colectivo de amigos de toda la vida cuyo enfoque de la cocina colaborativo y basado en desafíos ha conseguido casi 3 millones de suscriptores e inspirado a una audiencia global a través de recetas accesibles, viajes gastronómicos y narraciones inventivas”.

Food Theorists es “un canal impulsado por la curiosidad que aplica narraciones de investigación y que rompen mitos sobre la cultura y las tendencias alimentarias, combinando ciencia, historia y experimentación que resuena con sus 5,5 millones de suscriptores en todo el mundo”.

Little Remy Food es «un creador de comida viral que convierte la cultura de los bocadillos y las recetas de moda en contenido digno de antojo con cortos divertidos y de ritmo rápido. La audiencia de Little Remy ha crecido a 3,4 millones de suscriptores, lo que atrae a una audiencia gastronómica joven y muy comprometida».

(En la foto: Rosanna Pansino)