Fox Corp. de The Murdochs quiere tener un pedazo de tiktok

Fox Corp.Dirigido por el presidente y CEO Lachlan Murdochse encuentra entre los inversores que negocian adquirir una participación en el tallado Tiktok Entidad estadounidense.

Presidente Donald Trump reveló la participación de los Murdoch en el acuerdo de Tiktok el domingo, como parte de su administración durante meses esfuerzo por «salvar» a Tiktok al presentar su estructura de propiedad de conformidad con la ley estadounidense. En una entrevista que se emitió en «The Sunday Briefing» de Fox News, el presidente dijo que Lachlan Murdoch y su padre, Rupert, «probablemente van a estar en el grupo, creo que van a estar en el grupo». Trump también dijo que el fundador de Oracle, el multimillonario Larry Ellison y el fundador de Dell Technologies, Michael Dell, están en la mezcla como posibles propietarios de los Estados Unidos de Tiktok.

Los representantes de Fox Corp. no respondieron a una solicitud de comentarios. Se desconoce el valor del acuerdo que forma a Tiktok US, al igual que el porcentaje de estaca que cada inversor podría poseer.

Se espera que Trump firme una orden ejecutiva a finales de esta semana para aprobar el acuerdo propuesto «, Axios reportado Lunes. La administración Trump quiere cobrar una tarifa de «multimillonaria» de los nuevos inversores estadounidenses de Tiktok, Según el Wall Street Journal.

Según una ley estadounidense que entró en vigencia el 19 de enero de 2025, aprobada con un abrumador apoyo bipartidista sobre los temores de Tiktok representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos: es ilegal que las empresas estadounidenses organicen o distribuyan a Tiktok mientras permanezca controlada por la empresa matriz china Bytedance. La nueva estructura de propiedad de Tiktok US reduciría la propiedad de Bytedance en la entidad bajo el umbral del 20% especificado por la ley.

Trump dijo el viernes a los periodistas que el presidente chino Xi Jinping aprobó un acuerdo para Tiktok US, y un principal negociador comercial de China dijo que los dos países habían acordado en principio un marco para la transacción. La semana pasada, Trump retrasó la aplicación de la ley de desinterés o ban, por cuarta vez, hasta el 16 de diciembre mientras las partes trabajan para finalizar el acuerdo.

Bytedance y Tiktok no han comentado detalles de la estructura de inversión para Tiktok US o su operación técnica. En un comunicado el viernes, Bytedance dijo: «Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald J. Trump por sus esfuerzos para preservar a Tiktok en los Estados Unidos. El bytete funcionará de acuerdo con las leyes aplicables para garantizar que Tiktok permanezca disponible para los usuarios estadounidenses a través de Tiktok US»

No está claro si Fox Corp., en caso de que adquiera una participación en Tiktok US, lo trataría como una inversión pasiva o buscaría integrar algunos de sus activos (como el servicio de transmisión gratuito Tubi) con la aplicación Tiktok. A principios de este mes, Lachlan Murdoch ganó la batalla de sucesión contra sus hermanos para tener poder de voto sobre Fox Corp. y News Corp.

El negocio estadounidense de Tiktok sería propiedad y controlado del 80% por un consorcio de inversores, incluidos Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz, informó el Journal la semana pasada. Además, los inversores actuales de Bytedance, incluidos Susquehanna International, KKR y General Atlantic, serían parte del Grupo de Propiedad. La nueva compañía de los Estados Unidos Tiktok tendría una junta dominada por los Estados Unidos que incluye a un miembro designado por el gobierno de los Estados Unidos, según el informe del revista. Oracle ya proporciona servicios de informática y gestión de datos para Tiktok en los Estados Unidos

Según la propuesta de la Administración Trump, el bytedance licenciaría el algoritmo de recomendación de contenido de Tiktok a la entidad estadounidense, que lo operaría por separado de la versión de la tecnología controlada por los chinos.