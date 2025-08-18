Fox, Bento Box Promocione Dana Tafoya-Cameron, contrata a Michelle Huynh

Fox Entertainment Studios ha promovido Dana Tafoya-Cameron a la cabeza de Caja de bento Entretenimiento y animación. Además de Netflix Alum Michelle Huynh Se unió al estudio como jefe de operaciones de contenido de estudio.

Tafoya-Cameron y Huynh informarán directamente al presidente de Fox Entertainment Studios, Fernando Szew. Tafoya-Cameron y Huynh se unen al equipo de alta gerencia de Szew, que también incluye el jefe de entretenimiento sin guión Allison Wallach y jefe de entretenimiento con guión Hannah Pillemer.

Más recientemente, Tafoya-Cameron fue jefe de producción en Bento Box, supervisando la serie animada «Krapopolis», «Grimsburg» y «Universal Basic Guys», así como «Bob’s Burgers» y «The Great North». Antes de unirse a Bento Box en 2019, sirvió en papeles en el cine Roman, Activision, Fox Family, Saban Entertainment y Marvel.

Huynh se ha unido a Fox Entertainment Studios de Netflix, donde anteriormente fue directora mundial de sistemas, flujos de trabajo y tecnología. Antes de Netflix, Huynh tenía papeles senior en NBCUniversal y Marvel Entertainment.

«Estos dos líderes probados hacen que nuestro equipo de liderazgo fuerte sea aún más fuerte», dijo Szew. «Con un equipo senior de clase mundial ahora en su lugar, aprovecharemos el poder del Fox para continuar construyendo un estudio de contenido moderno, donde la audaz narración de historias y la producción innovadora se unen para dar forma a lo que sigue en entretenimiento».

Szew agregó: «Como el nuevo jefe de Bento y nuestra creciente pizarra de animación, Dana entra en el papel que anteriormente Brett Coker, un veterano de animación muy respetado que ayudó a comenzar Bento Box en 2009 y anunció su retiro este verano, dejando atrás un legado de excelencia y un liderazgo sobresaliente. Agradecemos a Brett por sus contiadas contribuciones, deseamos que le salga bien y que salga de un estudio en el mejor de las manos de las manos como la de las manos. Hub para contenido e innovación impulsados por el creador en el espacio de animación «.