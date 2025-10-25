FOX agregó AR a su transmisión de la Serie Mundial

Los espectadores del Serie Mundial entre el Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto Es posible que haya notado una experiencia televisiva mejorada.

Esto se debe a que Fox Sports está probando una nueva realidad aumentada (AR) y efectos de audio mejorados en el último intento de la Major League Baseball de atraer una mayor audiencia a un deporte que ha experimentado múltiples cambios tecnológicos en los últimos años.

Según tvtechnology.comSe agregaron gráficos AR basados ​​​​en drones, seguimiento de tono Ump Cam AR y audio de bases más grandes a las transmisiones de la Serie Mundial 2025.

Los Azulejos ganaron el Juego 1 de la serie, 11-4, y el Juego 2 se llevará a cabo el 25 de octubre.

Fox Sports equipado con cámaras de alta tecnología

En una entrevista con Tv Tech, Brad Cheney, vicepresidente de operaciones de campo e ingeniería de Fox Sports, compartió lo que la compañía de medios tenía reservado para la Serie Mundial.

«Estamos en un lugar con esas cámaras portátiles más pequeñas que combinan exactamente con todo lo demás», dijo Cheney. «Simplemente parecen otra parte del rompecabezas de lo que estamos haciendo».

Fox Sports utiliza una configuración de cámara típica de los grandes eventos. Además de 20 cámaras operadas, incluidas 10 unidades de alta velocidad, la red empleará dos sistemas RF MOVI, tres cámaras de punto de vista (POV), una Flycam en el Dodger Stadium, dos cámaras Phantom de alta velocidad, una cámara de drones (dos en Toronto), DirtCAM y una Ump Cam.

El uso de cámaras robóticas más pequeñas permite tener una mejor visión de áreas del estadio que antes estaban menos expuestas, como las jaulas de bateo y los túneles de bateo en el vestuario, brindando al aficionado una mejor experiencia.

Las tomas de estas cámaras ayudan a Fox a contar mejores historias, dijo Cheney. «A medida que avanzamos en estos juegos (de postemporada), comenzamos a ver cosas que no necesariamente se ven mucho en la temporada regular, como bateadores que hacen un turno al bate», explica. «Estas cámaras nos dan una buena visión de eso».

Realidad aumentada, Ump Cam brinda a los espectadores una experiencia única

Aunque AR se ha utilizado en anteriores Grandes Ligas juegos, el uso de AR con tomas de drones se estrenó durante la Serie Mundial de este año.

Durante la postemporada, la MLB permite vuelos de drones dentro de los estadios sólo cuando los equipos están fuera del campo. Fox Sports ha desarrollado un completo paquete de gráficos AR, que se utilizará de forma intermitente durante estos momentos.

“Pasamos aproximadamente media hora todos los días rastreando el dron en diferentes lugares para asegurarnos de que podamos fijarlo visualmente, y luego trabajamos con MLB y Bolt6. [optical tracking] equipo para colocar esos gráficos”, dijo Cheney.

La Ump Cam está fijada a la cabeza del árbitro y brinda a los espectadores una visión de primera mano del lanzamiento que cruza el plato.

«Hemos visto algunos tiros increíbles desde la Ump Cam durante toda la carrera, observando la inclinación de la cabeza del árbitro después de un jonrón», dice. «Ahora, estamos viendo un seguimiento de los lanzamientos que realmente le da al espectador otro punto de vista detallado de lo difícil que es acertar algunos de esos lanzamientos».

La tecnología permite que un Swing Tracker y un Umpire PitchTrack muestren una zona de strike.

A partir de 2026, la MLB implementará un sistema automatizado de desafío de golpes de pelota que permitirá a los jugadores desafiar las llamadas de los árbitros sobre pelotas y strikes.

Proporcionar audio mejorado en las bases

A partir de la temporada 2023, la MLB aprobó bases más grandes, ampliando la primera, segunda y tercera de 15×15 pulgadas a 18×18 pulgadas. Este cambio ha tenido un beneficio inesperado para las retransmisiones: una mejor calidad de sonido.

“Cuando escuchas la Serie Mundial, realmente escuchas a los jugadores moverse por las bases mucho más que nunca antes”, dijo Cheney. «En gran medida, eso se debe a que las bases son más grandes. Se obtiene más calidad de sonido de ellas, no porque les coloquemos micrófonos más grandes. Es el mismo sistema, pero debido a que hay más movimiento de aire y más tamaño, obtenemos un mejor sonido de lo que está sucediendo».

El mayor tamaño evita que las bases se compriman con tanta fuerza cuando los jugadores se paran sobre ellas, y esa flexibilidad adicional marca una diferencia notable en la calidad del sonido, explica.

Para la Serie Mundial, Fox Sports utilizará un total de 53 micrófonos de efectos, junto con tres micrófonos parabólicos.