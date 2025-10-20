Fotos juntas desaparecen del IG de Erika Carlina, charla íntima de DJ Bravy con chicas se vuelve viral en redes sociales

Jacarta – Relación romántica entre Erika Carlina Y DJ Bravy se ha convertido nuevamente en un tema candente de conversación en las redes sociales. Después de ser románticos e incluso haber sido propuestos por su amante, ahora ambos se ven afectados por problemas desagradables después de que Erika borró todas las fotos de ellos juntos de su cuenta personal de Instagram.

Este movimiento inmediatamente generó especulaciones de que su relación estaba en peligro. El público sospecha que esta pareja ya no está junta, especialmente después de que surgieron evidencias de conversaciones que supuestamente mostraban a DJ Bravy coqueteando con otras mujeres en las redes sociales. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La conversación fue subida primero por la cuenta @lin.hate.u y luego compartida por la cuenta Thread @adelliadwi1_, hasta que se volvió viral en la plataforma.

«¿Por qué estás confundido?» preguntó la mujer, abriendo la conversación, citada el lunes 20 de octubre de 2025.

«Ya veo, está bien extrañarte», respondió la cuenta que supuestamente pertenecía a Bravy.

Las respuestas a los mensajes continuaron hasta que DJ Bravy preguntó directamente sobre los sentimientos de la mujer hacia él, independientemente de su estado, que era conocido por el público como el de tener una relación seria con Erika.

«Está bien, ¿me extrañaste?» Bravy escribió en la conversación.

Sin embargo, la mujer respondió con firmeza y rechazó la tentación.

«No puedo, tengo a alguien», respondió.

Sabiendo que sus esfuerzos eran infructuosos, Bravy cerró la conversación en tono relajado.

«Está bien, puedes dormir allí. Noche», dijo.

La carga rápidamente se difundió ampliamente y provocó varias reacciones entre los internautas. Mucha gente lamenta que la noticia del supuesto romance sea cierta, considerando que la relación de Bravy y Erika parecía armoniosa y recibió el apoyo de muchos fanáticos.

«Aún no lo puedo creer, pensé que Bravy sería leal a Erika», escribió la cuenta @adelliadwi1_, que volvió a compartir la conversación.

Hasta el momento, ni DJ Bravy ni Erika Carlina han brindado una respuesta oficial respecto a las evidencias de esta conversación o los rumores que circulan. Ambos optaron por permanecer en silencio en medio de la intensa atención pública.