Fotos gigantes y DBP para liberar ‘matrimonio en papel’

Giant Pictures está uniendo fuerzas con Duplass Brothers Productions para el lanzamiento digital de la nueva comedia de largometrajes «Matrimonio en papel. «

Jeff hombre Dirige la película y también se desempeña como escritor y director. Ahora disponible para preordenar en Amazonas y Apple TV«Paper Marriage» se lanzará en plataformas de transmisión el 16 de septiembre. La película también está protagonizada por Effy el Como Fanny, un inmigrante chino que enfrenta la deportación que le paga a un hombre chino-americano (Jeff Man).

Otros miembros del elenco incluyen Grace Song, Yosilu Chen, Rob Nagle, Michael Man, Ursula Man y Will Dowsett.

«‘Matrimonio en papel'» cuenta la historia de un matrimonio moderno de conveniencia. Mientras los personajes de Man y Han navegan por esta incómoda asociación, los dos aprenden a trabajar juntos mientras intentan vender la farsa y mantener las apariencias «, según la sinopsis oficial.

«Ver el público de encanto de Jeff Man ‘Matrimonio’ en los festivales ha sido el sueño de un mentor hecho realidad para mí», dijo Jay Duplass en un comunicado. «Estoy muy emocionado de que esté disponible para todos gracias a las fotos gigantes».

Mark y Jay Duplass han sido durante mucho tiempo mentores del hombre, que trabajaron en diferentes capacidades en proyectos de DBP, incluidos «Paddleton», «Horse Girl», «Room 104», «unión» y otros.

La película es producida por Angela Park y ejecutiva producida por Mark Duplass, Jay Duplass y Mel Eslyn (Duplass Brothers Productions). El acuerdo fue negociado por Schumacher en nombre de Giant Pictures y Shuli Harel en nombre de Duplass Brothers Productions.

ShotDeck abre presentaciones para el concurso de recreaciones de 2025 en noviembre

La biblioteca de imágenes cinematográficas, Shotdeck, ha abierto presentaciones para su concurso de recreaciones 2025 y aceptará entradas del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Los ganadores finales se revelarán a principios de noviembre.

Fundada por el director de fotografía Lawrence Sher, The Recreations Content es una celebración de la creatividad cinematográfica diseñada para inspirar y educar a los cineastas, fotógrafos y narradores visuales. Los participantes tienen el desafío de recrear una toma de su película favorita, serie, video musical o comercial que se encuentra en ShotDeck. Cada toma debe lograrse en la cámara y abstenerse del uso de IA o imágenes generadas por computadora.

En el otoño, el concurso brindará a los educadores y escuelas la oportunidad de integrar la competencia en su plan de estudios. Además, se introducirán categorías de premios y solo están disponibles para los estudiantes.

ShotDeck otorga un gran premio, subcampeón y ganadores de mención de honor en el mejor diseño de producción, la iluminación más difícil, el mejor esfuerzo de equipo, la mejor recreación familiar, el mejor cabello y maquillaje, entre otras categorías.

Con más de $ 125,000 en premios, un panel de cineastas y artesanos de la industria seleccionará a los ganadores.

