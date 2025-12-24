Fotos emocionantes supuestamente Ridwan Kamil y Aura Kasih de vacaciones en el extranjero, ¿cerca de 2023?

Jacarta – La cuestión de la relación especial entre Ridwan Kamil Y Aura Kasih Recientemente salió a la luz pública. Esta desagradable noticia se reveló tras el divorcio de Ridwan Kamil de Atalia Praratya.

Una foto subida por la cuenta de Instagram @gosip_danu muestra a un hombre y una mujer, sospechosos de ser Aura Kasih y Ridwan Kamil, que se encuentran en el extranjero. ¡Vamos, desplázate más!

En la foto, se ve a la mujer de pelo largo, que se cree que es Aura Kasih, vestida con ropa informal con una camiseta blanca y una falda corta marrón. Todavía en el mismo lugar, no lejos de él, había un hombre cuyo rostro se parecía mucho al de Ridwan Kamil, vestido con una camisa azul, pantalones blancos y un sombrero blanco.

Los dos estaban frente a un restaurante con un edificio naranja. Por los alrededores se pensó que los dos estaban en Italia por la bandera en el edificio y el lenguaje escrito en el restaurante de lujo.



Ridwan Kamil y Aura Kasih

En otra foto se puede ver a la pareja caminando juntos. La foto tomada desde atrás muestra que la persona sospechosa de ser Ridwan Kamil y Aura Kasih estaban solos y sin escolta.

Resultó que Aura Kasih había subido una foto que era exactamente igual a ese momento. En su cuenta personal de Instagram, Aura Kasih compartió una foto el 30 de diciembre de 2023 con la misma ropa y fondo que en la foto viral.

Estas fotos despertaron la curiosidad de muchos internautas sobre cuándo Aura Kasih y Ridwan Kamil realmente tenían una relación especial. No pocos también criticaron a ambos.

«Te extraño R, pensé que R siempre era Roberts, Ronaldo o quien fuera blanco. Ya conoces a Rid One», comentó un internauta.

«Señor, estoy realmente decepcionado, ¿no se arrepiente, señor? Lo ha perdido todo», comentó un internauta.

Mientras tanto, Ridwan Kamil habló y se disculpó a través de una publicación en su Instagram.

Respondiendo a los numerosos rumores indirectos, Ridwan Kamil admitió que a menudo cometió errores y pecados durante su matrimonio con Atalia Praratya. Por lo tanto, Ridwan Kamil entiende que al final Atalia Praratya pidió separarse de él.