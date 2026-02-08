Fotos de Travis Kelce llaman la atención en el Super Bowl LX

Por primera vez en cuatro años, Travis Kelce y el Jefes de Kansas City no competirán en el Super Bowl. Kelce, sin embargo, pareció pasar el mejor momento en San Francisco antes del gran partido.

Kelce y su hermano, Jason Kelce, fueron coanfitriones de una fiesta “New Heights” repleta de estrellas antes de asistir a la 15ª edición anual. NFL Honores. Jason ayudó a presentar el primer Premio Protector del Año a Osos de chicago el liniero ofensivo Joe Thuney, mientras que Travis apareció en el escenario como uno de los 32 nominados al Hombre del Año de Walter Payton.

Travis no ganó el premio Walter Payton Hombre del Año, pero eso no impidió que el hombre de 36 años asistiera a la fiesta posterior de Tight End & Friends en Public Works.

Después de optar por no participar en el Pro Bowl, la mayoría de los fanáticos no esperaban que el cuatro veces All-Pro del primer equipo tuviera una presencia tan fuerte en el Super Bowl 60. Sin embargo, el futuro miembro del Salón de la Fama asistió al juego el 8 de febrero.

Travis Kelce apareció en el campo del Levi’s Stadium antes del inicio

Si bien a algunos jugadores ni siquiera les gusta ver el Super Bowl si no juegan en él, Kelce no es uno de esos tipos. Se unió al ganador del Hombre del Año de Walter Payton, Bobby Wagner, y a sus compañeros nominados en el campo antes del inicio.

Los fanáticos estaban emocionados de ver a Kelce en el juego y se preguntaron si su futura esposa, Taylor Swift, también estaba en la ciudad. Sin embargo, Swift no llegó a San Francisco para la semana del Super Bowl. A otros espectadores les encantó su traje negro.

Un fan comentó: «Se ve fantástico 😍 entonces, ¿qué está haciendo Taylor? Cuando ella es MIA, está tramando algo 😂😂». Otro fan simplemente escribió: «¡¡Se ve elegante !!»