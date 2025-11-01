Fotos de su disfraz de Medusa y más

Heidi Klumla reina de Víspera de Todos los Santos ella misma, transformada en una figura aturdidora en su fiesta anual de Halloween en la ciudad de Nueva York.

La supermodelo se presentó en el evento, celebrado en el Hard Rock New York Hotel en Midtown Manhattan, vestida como el mítico monstruo griego Medusa, con serpientes retorciéndose en su tocado, una boca llena de colmillos y una larga cola serpentina.

Mientras tanto, el marido de Klum, Tom Kaulitz, estaba vestido como un soldado griego al que ella convirtió en piedra. Klum dijo Variedad en la alfombra roja que sigue siendo “importante hacer arte en vivo” en medio del auge de la IA generativa.

«Todavía es necesario que haya personas que creen momentos con personas reales… para mí, es como un arte hermoso», dijo Klum. Dijo que un equipo de 15 artistas creó su apariencia de Medusa, que fue pintada a mano. Sobre su monstruoso atuendo, dijo: «Esto sólo sirve para pasar la noche. Esta noche. Todo se va por el desagüe, por así decirlo, en la ducha».

Era la 24ª fiesta anual de Halloween de Klum. En Halloween pasados, Klum se ha comportado como Jessica Conejo, El monstruo de frankenstein y (con la ayuda de cinco amigos), seis Heidi Klums.

Este año, Klum regresó a “Project Runway” para la temporada 21 (en Freeform de Disney, Disney+ y Hulu) después de salir de la serie de competencia de moda en 2018. Anteriormente había presentado el programa durante 16 temporadas, comenzando con su debut en 2004 en Bravo. En los años intermedios, Klum y Tim Gunn crearon una nueva serie de competencia de moda llamada “Making the Cut” para Amazon Prime Video, que debutó en 2020 y duró tres temporadas.

Vea looks de la 24ª fiesta anual de Halloween de Klum, patrocinada por Butterfinger y Disney+ y Huluween de Hulu: