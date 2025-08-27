Fotos de moda de la alfombra roja de Venecia 2025

El Festival de Cine de Venecia, repleto de estrellas, está en marcha, con numerosas estrellas y reconocidos cineastas que hacen la caminata a Italia por avión, tren y vaporetto.

Those expected at the annual celebration on the Lido include Julia Roberts, Andrew Garfield and Ayo Edebiri for Luca Guadagnino’s “After the Hunt,” George Clooney and Adam Sandler for Noah Baumbach “Jay Kelly,” Emma Stone for Yorgos Lanthimos’ “Bugonia,” Dwayne Johnson and Emily Blunt for Benny Safdie’s “The Smashing Machine” and Jacob Elordi y Oscar Isaac para «Frankenstein» de Guillermo del Toro.

Los miembros del jurado incluyen al director Alexander Payne, el director de escritor de la pantalla Stéphane Brizé; Directora y guionista italiana Maura Delpero; Director, escritor y productor rumano Cristian Mungiu; Director y escritor iraní Mohammad Rasoulof; La actriz, escritora y guionista brasileña Fernanda Torres; y la actriz china Zhao Tao.

Vuelva a consultar con frecuencia para obtener nuevas incorporaciones a medida que se estrenan más Venecia en la alfombra roja.