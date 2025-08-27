Fotos de moda de la alfombra roja de Venecia 2025

El Festival de Cine de Venecia, repleto de estrellas, está en marcha, con numerosas estrellas y reconocidos cineastas que hacen la caminata a Italia por avión, tren y vaporetto.
Those expected at the annual celebration on the Lido include Julia Roberts, Andrew Garfield and Ayo Edebiri for Luca Guadagnino’s “After the Hunt,” George Clooney and Adam Sandler for Noah Baumbach “Jay Kelly,” Emma Stone for Yorgos Lanthimos’ “Bugonia,” Dwayne Johnson and Emily Blunt for Benny Safdie’s “The Smashing Machine” and Jacob Elordi y Oscar Isaac para «Frankenstein» de Guillermo del Toro.
Los miembros del jurado incluyen al director Alexander Payne, el director de escritor de la pantalla Stéphane Brizé; Directora y guionista italiana Maura Delpero; Director, escritor y productor rumano Cristian Mungiu; Director y escritor iraní Mohammad Rasoulof; La actriz, escritora y guionista brasileña Fernanda Torres; y la actriz china Zhao Tao.
Vuelva a consultar con frecuencia para obtener nuevas incorporaciones a medida que se estrenan más Venecia en la alfombra roja.
Cate Blanchett
Cate Blanchett en la alfombra roja «La Grazia» el miércoles en Venecia.
Leni Klum y Heidi Klum
Leni Klum y Heidi Klum golpearon la alfombra roja por «La Grazia»
Lena Herzog, Francis Ford Coppola y Werner Herzog
Lena Herzog, Francis Ford Coppola y Werner Herzog en la alfombra roja «La Grazia»
Tilda Swinton
Tilda Swinton en la alfombra roja para «La Grazia»
Toni Servillo, Anna Ferzetti y Paolo Sorrentino
Las estrellas Toni Servillo y Anna Ferzetti y el director Paolo Sorrentino en la alfombra roja para su película de inauguración, «La Grazia»
Jurado del Festival de Cine de Venecia
El jurado de Venecia, incluido el presidente Alexander Payne, los miembros del jurado Stéphane Brizé, Fernanda Torres, Mohammad Rasoulof, Zhao Tao, Maura Delpero, Cristian Mungiu y directora del festival Alberto Barbera
Declaración de moda
Un festival invitado no identificado luce un vestido de oro con incrustaciones de serpientes doradas en la alfombra roja
Rosa villano
El cantante italiano Rose Villian acesoriza con un peinado turquesa Mohawk.
Adam Sandler
Adam Sandler llega a Venecia antes del estreno de «Jay Kelly»
George Clooney
George Clooney llega a Venecia en barco.