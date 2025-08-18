Fotos de la suerte ciega al traer horror viral a los cines

Es una película de terror llamada «Dream Eater«, Batiendo con una corriente subterránea de trauma. La pequeña producción tuvo lugar durante nueve días, principalmente noches, dada el guión nocturno.

«Eran horas oscuras: horas largas, frías y oscuras», recuerda Jay Drakulic.

Sin embargo, Drakulic, quien escribió y dirigió la película junto a sus socios de Cieg Luck Pictures Mallory Drumm y Alex Lee Williams, le encantó el proceso de la sesión canadiense.

«El disfrute de hacer películas y contar historias ha sido algo que … la felicidad es el viaje, no el destino», dice. «Estar aquí es la mejor cereza además de lo que ha sido un viaje increíble hasta ahora».

«Dream Eater» es una historia aterradora contada a través de imágenes encontradas. Cuando el cineasta Mallory (Drumm) se va de vacaciones a un lugar remoto con su novio Alex (Williams) con la intención de documentar su trastorno disruptivo del sueño, las cosas se oscurecen muy rápidamente.

Además de la alegría del proceso de cine, la película del trío ha realizado olas de gran tamaño para un indie de microbudget, que incluye Establecer un lanzamiento teatral nacional En octubre, a través de la nueva compañía de Eli Roth, la sección de terror.

Es un gran movimiento para el grupo de suerte ciega, especialmente dado que apostan todo en sí mismos. Drakulic, Drumm y Williams eran todos compañeros de trabajo en una organización benéfica cuando descubrieron su interés mutuo en la narración oscura. Para cuando completaron sus primeras tres personas juntas, todo hizo clic.

«Todos nos miramos y pensamos, ‘Esto es lo que queremos hacer para siempre'», dice Drakulic. «Así que todos arrojamos precaución al viento. Alex y yo renunciamos a nuestros trabajos primero y nos quedamos sin suerte a tiempo completo, comenzamos a hacer cortometrajes. Mallory se unió a nosotros poco después, y hemos estado viviendo el sueño desde entonces».

Pero «Dream Eater» no estalló en la manada independiente de inmediato. «Nos rechazaron de ocho de cada diez festivales a los que estábamos solicitando», recuerda Drumm.

La película ganó impulso cuando ganó el mejor largometraje en el Festival de Cine de Lovecraft 2024 HP en Portland, Oreg.

Roth rápidamente escuchó el festival zumbar y se acercó al trío a través de Instagram (Williams recuerda su reacción incrédula: «» Eso no puede ser real. ¿Es eso real? ¿Es eso … mierda, hay una marca de control azul «). El cineasta fue inmediatamente atraído por las habilidades de cine del trío con un presupuesto reducido.

«Estaba muy, muy asustado», dijo Roth. «Simplemente se puso más loco y más loco hasta que lo estoy viendo a través de las grietas de mis dedos, ‘No puedo creer lo que estoy viendo’. Es ese tipo de película.

Más allá de los miedo, los cineastas admitieron que hacer «Dream Eater» también les ayudó a procesar grandes emociones.

«Exorcé bastantes demonios a través de esta película. Al final, recuerdo que me sentí sin alojado, más ligero», dice Drakulic. «Después de contar esta historia muy sombría que no necesariamente termina de la manera más feliz, porque todos somos un gran admirador de los finales sombríos. Todo lo que todo es … todos morimos al final de nuestras vidas. No hay un final feliz para nuestras historias, pero se trata de llegar allí, especialmente con las personas que amas y confías. Realmente sintió que pudiste reconciliar algunas de las cosas de tu pasado que te detuvieron».

Después del lanzamiento teatral del 24 de octubre de «Dream Eater», The Blind Luck Pictures Trio tiene muchas otras pesadillas que esperan conjurar para el público.

«Somos directores de terror y fanáticos y cineastas de principio a fin», dice Drumm. «Todas las ideas que tenemos, todas las planchas en el fuego en este momento que estamos discutiendo son sobre asustar a la mierda del público nuevamente. Eso es lo que queremos hacer».

Mire el trailer de «Dream Eater» a continuación.