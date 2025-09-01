Fotos de inteligencia viral arrestadas por Brimob, comandante adjunto del TNI: no debe ser necesario distribuir

Yakarta, Viva – La circulación de noticias sobre el arresto de miembros de la inteligencia de Tni Bais por Brimob durante la manifestación cosecha el centro de atención Comandante Adjunto del TNIGeneral Tandyo Budi Revita. Consideró que la policía no debería abrir la información al público.

«Una vez que esto fue arrestado y luego salió así, el que lo arrestó no lo difundió, porque era inteligencia», dijo Tandyo al equipo de medios en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, lunes (1/9/2025) ..

Tandyo explicó que la tarea de una inteligencia está buscando información, una de las cuales es disfrazando y entrando en ciertos grupos. Eso, según él, es una práctica común en el mundo de la inteligencia.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

«Digo que sí, el nombre de las personas da información que tenemos que ingresar dentro, los seguimos, sus actividades», dijo.

También recordó si hay información sospechosa debería coordinar directamente con la policía local. «Si hay información sospechosa, confirme directamente a la policía más cercana», agregó Tandyo.

Sin embargo, cuando se le preguntó más sobre la verdad de que la persona arrestada por la policía hace algún tiempo era miembro de la Agencia de Inteligencia Estratégica de TNI (BAIS), Tandyo era reacio a proporcionar más comentarios.

Anteriormente, era viral en las redes sociales fotográficas que muestran a los miembros de la Brigada Móvil de la Policía Nacional arrestaron a un hombre sospechoso de ser miembro de BAIS. Se decía que era arrestado mientras estaba en medio de la masa de manifestaciones. (ENTRE)