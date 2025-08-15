Fotos de fuga Clear J-15DT, Electronic Fighter Jet Barco chino Airta de Airta de aire que hace que los EE. UU.

VIVA – La competencia por la fuerza del mar entre Estados Unidos y China se calienta, especialmente en el terreno de combate aéreo lanzado desde el portaaviones.

En los últimos desarrollos, una foto que acaba de circular muestra claramente la figura de J-15DT, una variante de guerra electrónica de la familia avión de combate Basado en el transportista de aviones Shenyang J-15 propiedad de la Armada del Ejército de Liberación Popular (Plan).

La presencia de esta variante muestra cómo China seria construyó un despegue asistido por catapultos, pero arrestó a la recuperación o al poder de combate de catobar, que anteriormente se conocía como el dominio exclusivo del portaaviones de los Estados Unidos.

Citando el informe de la zona de guerra (TWZ), la aparición de la foto no solo muestra siluetas, sino que proporciona el detalle más claro hasta ahora, desde la configuración de las vainas de guerra electrónica que lleva a las señales que el avión puede acercarse, o incluso ha ingresado, hasta servicios operativos.

No solo eso, esta aeronave está especialmente preparada para operar desde los últimos portaaviones chinos, Fujian, que está equipado con un sistema de lanzamiento electromagnético o un sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnéticas (EMALS).

Esta tecnología proporciona una ventaja significativa sobre el sistema de lanzamiento de vapor convencional, que van desde el aumento de la capacidad de carga hasta la reducción del desgaste en la estructura de la aeronave.

J-15DT es un componente clave en la estrategia de combate china en el mar, especialmente para proporcionar apoyo de guerra electrónica y la capacidad de atacar objetivos enemigos de forma remota.

Con un diseño y un papel similar al Growler EA-18G de la Marina de los EE. UU., La presencia de J-15DT marca un nuevo capítulo en el potencial del poder de la flota aérea.



VIVA militar: Frani AirCapper (Tipo 003) Militar chino

El siguiente es un resumen de los hechos interesantes y los últimos desarrollos J-15DT que lo convierten en el centro de atención del mundo de la defensa según TWZ:

1. Fotos recientes muestran los detalles de la configuración de la guerra electrónica

Las imágenes circulantes muestran J-15DT volando con al menos tres guerra electrónica externa, dos debajo de la entrada del motor y una en el extremo del ala. Esta cápsula está diseñada para perturbar el sistema de radar, comunicación y defensa aérea del oponente.

Los signos de insignia y el código de dos dígitos en el cuerpo de la aeronave, como el número 23 en la foto, indicaron la posibilidad de su estado como parte del inventario del plan de combate.

2. Diseñado específicamente para los portaaviones de Catobar

Aunque el lanzador de catapult no es claramente visible en la foto, características como el gris en el extremo de la cola vertical y los diferentes diseños de cápsula de ala aseguran que se trata de una variante de catobar. También se cree que esta variante tiene una puerta de la rueda de aterrizaje delantera de dos partes y sin frenos de aire dorsal como en la variante J-15 anterior.

3. El salto tecnológico de Stobar a Catobar

Anteriormente, J-15 solo funcionaba desde los barcos de Liaoning y Shandong con un sistema Stobar, lo que limita el peso de despegar debido a la ausencia de catapulta. Con Catobar, J-15DT puede transportar más combustible y guerras electrónicas adicionales sin sacrificar el alcance o la capacidad de combate.

4. Inspirado en EA-18G Growler pero con un posible papel múltiple

Además del papel principal como alborotador del sistema de defensa enemiga, el informe TWZ dijo que el J-15DT también pudo llevar a cabo misiones ofensivas, como lanzar misiles antiadiation para destruir el radar del oponente.

5. El poder de la cápsula de guerra electrónica sigue siendo una pregunta

A diferencia de algunos sistemas occidentales que utilizan turbinas de aire independientes, POD J-15DT depende del suministro de electricidad interna de la aeronave. Esto tiene el potencial de limitar la potencia y la capacidad de activar todo el POD, así como la máxima intensidad.

6. Parte del ecosistema de combate de portaaviones de aeronaves Fujian de China.

Se prevé que Fujian sea el centro de la fuerza aérea china en el mar con una combinación de jet de combate sigiloso J-35, aviones de advertencia temprana de KJ-600, dron de combate UCAV, a aviones de entrenamiento basados en JL-10 que probablemente estarán diseñados para el entrenamiento de operaciones de portaaviones.

7. J-15 La evolución familiar continúa

Además de J-15DT, también hay J-15T (sillas individuales de variantes de catobar con radar AESA moderno), J-15 (versión de dos asientos multipropósito) y J-15D (variantes de guerra electrónica Stobar) que continúan desarrollándose para satisfacer una variedad de necesidades de planes de combate.

Con todos estos desarrollos, J-15DT parece no solo un inventario adicional, sino parte de la gran transformación de la fuerza de combate de aire chino en el mar. Este paso es al mismo tiempo un mensaje estratégico de que el plan está listo para competir con el poder del mar moderno, incluido los Estados Unidos, en el escenario global.