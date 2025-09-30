Fotos de BTS, Austin Butler Prólogo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La duna de Denis Villeneuve: la segunda parte está recibiendo el tratamiento de la mesa de café. Insight Editions publicará «Dune Parte dos: la fotografía» El 4 de noviembre, un volumen de 240 páginas de imágenes detrás de escena capturadas por el fotógrafo establecido Niko Tavernise. Ahora está disponible para pre-pedido en Amazon.

El libro, que presenta un prólogo de Austin Butler y un prefacio del director de fotografía ganador del Oscar, Greig Fraser, ofrece una mirada íntima a la producción de la exitosa gran éxito de Villeneuve. Tavernise, quien ha trabajado en películas como «Joker», «Black Swan» y «West Side Story», siguió al elenco y al equipo a través de lugares en Budapest, Altivole, Jordan y Abu Dhabi, reuniendo un archivo visual de la huella global de la película.

Recogido de miles de cuadros tomados en el set, el volumen incluye momentos sinceros entre Villeneuve y su conjunto: Timothée Chalamet, ZedayaRebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Butler y Florence Pugh entre ellos, así como vistas radicales de los paisajes desérticos y los sets monumentales que definen la adaptación del clásico de ciencia ficción de Frank Herbert. La secuela fue nominada en cinco categorías en los 97 ° Premios de la Academia, incluida la Mejor Cinematografía para Fraser. Se llevó a casa las victorias para obtener el mejor sonido y los mejores efectos visuales,

Tavernise ha publicado previamente su trabajo en VariedadThe New York Times, Los Angeles Times y Entertainment Weekly, pero esto marca su colección publicada más extensa vinculada a una sola película. Posicionado como la pieza de un coleccionista y un documento del proceso de cine, el libro llega como Dune: la parte segunda continúa su campaña de la temporada de premios después de su lanzamiento de primavera.

«Dune Parte Dos: The Photography» está disponible para preordenar ahora a través de las ediciones de Insight y los principales libreros como Amazonascon un precio minorista de $ 60. Echa un vistazo a algunas de las imágenes nunca antes vistas que aparecen en el libro a continuación: