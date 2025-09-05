Fotógrafo Lynsey Addario sobre arriesgando su vida

Ser una ambiciosa mujer trabajadora con hijos viene con muchos desafíos. Pero ser una fotógrafa femenina de guerra con hijos es un esfuerzo hercúleo que los ganadores del Oscar Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin

capturar en su documental «Amor + Guerra. «

La película National Geographic Chronicles Pulitzer Premio, la fotógrafa Lynsey Addario, Lynsey Addario, en el mundo de la fotografía de conflictos dominada por los hombres. El documento de 96 minutos, que se estrena en TIFF el domingo, yuxtapone el trabajo de cámara en tiempo real de Addario en el suelo en Ucrania con su vida hogareña en Londres, donde está criando a dos hijos jóvenes con su esposo, ex periodista, Paul De Bendern.

«Love + War» comienza en Ucrania. Addario estaba allí cuando Rusia invadió el país. Después de evitar por poco una huelga de misiles, Addario toma una foto de una familia asesinada por el incendio de mortero ruso mientras intentaban huir del país. Esa imagen apareció en la portada de The New York Times y atrajo la atención internacional.

Días después, Addario está en Londres intentando adaptarse a la vida doméstica mientras está en la fecha límite. El esposo de Addario le pide que lea un cuento a la hora de acostarse a su hijo pequeño. Agotado de su viaje de múltiples semanas y gravando a Ucrania, Addario dice: «Los niños son mucho más difíciles que la guerra».

Addario ha fotografiado casi todos los principales conflictos y crisis humanitaria de los últimos 20 años. Ella ha capturado poderosas imágenes de zonas de guerra y áreas de disturbios en el Medio Oriente, el sur de Asia y África. Además de presenciar innumerables atrocidades, ha perdido amigos y colegas como la directora de «Restepo» Tim Hetherington y ha sido secuestrada dos veces.

«Las personas hacen esto porque creen en la libertad de la prensa, la necesidad de documentar lo que sucede en las zonas de guerra y la necesidad de hacer que el público consciente de las injusticias», dice Addario. «La gente puede descartar tan fácilmente cosas que no quieren creer como» noticias falsas «, y parte de nuestro trabajo es decir:» No es falso, yo estaba allí «.

Si bien su trabajo y los riesgos que encuentra son más extremos que la mayoría, «Love + War» revela cómo Addario, como muchas mujeres, lucha por equilibrar la ambición, la responsabilidad y la identidad.

Variedad Habló con Addario y Vasarhelyi antes del debut de «Love + War» TIFF.

Lynsey, ¿por qué querías hacer este documento ahora?

Addario: Me han acercado una buena cantidad desde que (yo estaba) secuestrado en Libia (en 2011) para ser parte de un documental más grande sobre fotógrafos de guerra o ser parte de una serie. Creo que dudé por varias razones. Uno, se sintió muy narcisista. Luego seguí viendo películas, tanto ficticias como documentales, en fotógrafos de guerra, y a menudo se centraban en los hombres. En algún momento, sentí que era importante tener una mujer en ese papel para que las mujeres y las personas más jóvenes en general puedan ver que las mujeres también hacen esto.

Chai, es refrescante ver una película en la que «tenerlo todo» no es fácil y, a veces, no se puede ver. ¿Fue esa parte de la razón por la que querías hacer esta película?

Vasarhelyi: Quería hacer una película que fuera fiel a Lynsey y que podría honrar el trabajo extraordinario que ha realizado durante una larga carrera y examinar las experiencias de vida que informan ese punto de vista. Definitivamente hubo una conciencia muy fuerte de los estereotipos de género en juego, y los desafíos que el género tradicionalmente ha presentado en muchas carreras diferentes, pero especialmente en lo que tradicionalmente ha sido un campo dominado por los hombres, y también el juicio que también lo rodea. También estábamos realmente tratando de ser conscientes y considerados con la experiencia de vida de estar en esa posición.

Lynsey, en la película, el veterano corresponsal de guerra Dexter Filkins dice que se le pregunta todo el tiempo si los corresponsales de guerra, como usted, son adictos a la adrenalina que crea el estar en una zona de guerra. Él dice que no, creo que son adictos a la gran parte de la misma. ¿Estás de acuerdo con eso?

Adtarium: Esa pregunta sobre la adrenalina me molesta, porque creo que realmente minimiza lo que hacemos como corresponsales de guerra y como periodistas que nos están poniendo a un propósito mucho mayor. Cuando era más joven y comencé a documentar, por ejemplo, la caída de los talibanes en Afganistán, o la invasión de Irak, comencé a darme cuenta de cuán fundamentales son el papel de los periodistas

En esas situaciones. Es una gran responsabilidad. De repente, me di cuenta de que es un privilegio increíble. También es

Algo que, mientras tenga la capacidad de hacer este trabajo, no puedo imaginar hacer nada más con un peso y significado similares.

El fotógrafo ganador del Premio New York Times Pulitzer, Tyler Hicks, ha trabajado con Lynsey a lo largo de su carrera. Ambos fueron retenidos como rehenes en Libia en 2011, pero él no está en el doctor. Chai, ¿le pediste una entrevista?

Hierro: Le preguntamos varias veces, pero respetamos su decisión de no participar.

Lynsey, ¿cómo fue ver esta película, especialmente los momentos en que su esposo está luchando como padre soltero?

Adtarium: Es extremadamente difícil para mí ver la película. Creo que porque verlo para mí es como ver las consecuencias de toda mi vida en todas las personas que amo. Estoy un poco abrumado por la culpa, y estoy atormentado, ya que soy a diario, solo por esta lucha personal entre estos dos amores en mi vida. Las escenas con mis hijos y mi esposo son difíciles. Probablemente pueda ver 20 minutos y tengo que irme porque estoy sollozando. Creo que es un testimonio de la honestidad de la película, y eso es lo que quería. No quería una imagen bonita. No quería algo que no fuera realista. No necesitamos una película más sobre un fotógrafo de guerra que camina por Fire, que es invencible. Es importante mostrar cuán difícil es esta vida, y aunque es desinteresada en el trabajo que hacemos, es muy egoísta en el impacto que tiene en todas las personas que amamos.

Joanne Woodward dijo una vez: «No era una muy buena madre. Siempre me estaba corriendo para hacer una película o algo así. Si tuviera que hacerlo, tendría una carrera o hijos. No haría ambas cosas a menos que pudiera trabajar en mi casa. Pasé 20 años sintiéndome culpable, lo cual no es una emoción muy agradable». Lynsey, ¿eso te resuena?

Adtarium: Agregaría una advertencia a eso y simplemente diría, si tiene una pareja de apoyo o si tiene a alguien que ayude con eso, entonces es posible. No es bonito y no es fácil. Obtener ese equilibrio es prácticamente inobtable. Pero sí creo que con un compañero de apoyo, es posible.

