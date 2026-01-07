Foto viral supuestamente con Jefri Nichol en Bali, el momento de Jule en la playa es el centro de atención

Badung, VIVA – Nombre Julia Prastini o conocido como su apodo NavidadRecientemente se ha convertido en un tema candente de discusión pública. Se sabe que Jule se divorció de su marido, Na Daehoon. Los derechos de custodia de los tres hijos de Jule cayeron en manos del hombre de Corea del Sur.

Se sabe que Jule tuvo una aventura con un hombre llamado Safrie Ramadan. Una foto íntima de ellos dos se volvió viral en las redes sociales, atrayendo críticas de los internautas. ¡Vamos, desplázate más!

Además, también se informó que Jule tenía una relación especial con un hombre llamado Yuka, que era la novia de su amigo cercano.

Ahora, se informa que Jule está en una relación con Jeffery Nichol. Un internauta declaró que Jule y Jefri Nichol estaban juntos de vacaciones en Bali.

«Gess Jule está en Bali con Jefri Nichol», escribió un internauta, citando la subida a Instagram @exclusivetimnasartis, el miércoles 7 de enero de 2026.

El internauta enfatizó que la noticia transmitida no era un engaño y que era solo cuestión de tiempo hasta que alguien los conociera accidentalmente en persona.

«Es 100 por ciento válido. Sólo espera y verás si alguien te encuentra en el club de playa o en la cafetería. Míralos uno detrás del otro», añadió.

No mucho después de que la declaración del internauta se volviera viral, una foto supuestamente de Jule y Jefri Nichol en el área de Canggu, Bali, se volvió viral.

Un hombre que viste una camisa blanca y gafas negras se parece mucho en apariencia y estatura a Jefri Nichol.

A su lado, había una mujer de largo cabello castaño, vestida de negro. Se sospecha fuertemente que esta mujer es muy similar a Jule, que ahora se ha quitado el hijab.

Desafortunadamente, la supuesta foto de Jefri Nichol y Jule no se puede confirmar claramente porque sus rostros no son completamente visibles.

Por otro lado, la última subida de Jule parece confirmar que se encuentra en Bali. A través de una carga en la historia de Instagram, Jule compartió una foto en la playa con una encantadora vista del atardecer.