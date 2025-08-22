Foto viral de Wamenaker Immanuel Ebenezer estaba en un dispositivo ECG, respondió KPK

Yakarta, Viva – portavoz de la comisión de erradicación de la corrupción (KPK) Budi Praseteto enfatizó una foto del viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer que está equipado con un electrocardiograma (EKG), y la circulación en la comunidad no se toma en el edificio KPK.

«Nos aseguramos de que la foto no esté en el KPK», dijo Budi a periodistas en Yakarta el viernes.

Además, enfatizó que la foto no fue tomada por la institución antiinterfaith.

«No», explicó.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Mientras tanto, declaró la condición Viceministro Saludable después de ser arrestado por el KPK en una operación de arresto (Ot).

«La condición actual se declara saludable», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Mientras que hasta el jueves (8/21) por la tarde, los periodistas en el campo informaron que había 22 vehículos tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas que habían sido confiscados por el KPK con respecto al caso.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas. El OTT es el quinto en 2025.

Por lo tanto, el KPK el viernes (8/22) por la tarde, programado para anunciar el estado del Wamenaker junto con otros 13 que fueron arrestados en una conferencia de prensa. (Hormiga)