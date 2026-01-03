Foto viral con Sitok Srengeng, Sal Priadi da una aclaración: no lo estoy defendiendo

VIVA – Músico Sal Priadi Actualmente está en el centro de atención después de que circulara una foto de él y un escritor. Golpea el sol. Mucha gente quedó decepcionada con la circulación de esta fotografía. Recordando el historial de Sitok Srengeng, quien estuvo involucrado en un caso de presunta violencia sexual en 2013.

Tras la ajetreada noticia, Sal Priadi finalmente habló. A través de su cuenta oficial de X, @salpriadi_, cantante de la canción Gala del Girasol Proporciona aclaraciones sobre las fotografías que circulan. Compartió la cronología detrás del momento y enfatizó que la foto ocurrió accidentalmente cuando estaba visitando la casa del niño de Sitok.

«Sólo estoy dando contexto. Fui a la casa de su hijo a jugar, su padre y su madre entraron a su casa, charlaron como invitados y luego pidieron tomar una foto», escribió Sal Priadi el 31 de diciembre.

Aunque se tomó una foto junto con Sitok. Sin embargo, no defendió enfáticamente las acciones de Sitok Srengeng en el pasado. Incluso se atrevió a pronunciar palabras duras sobre las acciones pasadas de Sitok.

«Conociendo lo que circula, resulta que se ha convertido en un asunto legal. Mi postura es clara, no la defenderé. Si hay un partido que la tergiversa, le corresponde hacer lo que quiera con respecto a este asunto. En mi opinión, está claro, es un imbécil», escribió Sal Priadi.

Aprenda del incidente. Sal Priadi admitió que tendría cuidado en el futuro si lo invitaran a tomar una foto grupal.

«Será más prudente aceptar invitaciones con fotografías, gracias», escribió.

La aclaración de Sal Priadi atrajo inmediatamente miles de comentarios en su cuenta X. No pocos de ellos siguen expresando sus emociones por las acciones de Sal Priadi.

«Solo una foto normal, hermano Sal, no hay necesidad de poses extravagantes, parece muy familiar, jeje», comentó un internauta.

«Seguiré posando», respondió Sal Priadi.

«¿Cómo es que tus amigos son igual de pulcros*?», bromeó un internauta.

«Sí, ¿por qué eres amigo del hijo de Sitok?», dijo otro.

Para su información, Sitok Srengenge fue nombrado anteriormente sospechoso en relación con un informe de una estudiante con las iniciales RW que afirmaba haber estado embarazada de Sitok. Sitok también fue nombrado sospechoso en octubre de 2014, pero el caso no dio lugar a un proceso judicial.