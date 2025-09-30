Foto de Deddy Corbuzier desaparecido de Instagram Sabrina sillaunnisa

Yakarta, Viva – Vida en casa Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Volver a ser un material para la conversación pública. Más tarde, las supuestas grietas después de una serie de letreros sospechosos se vieron en las cuentas de redes sociales de Sabrina.

Se sabe que Sabrina comparte cargas cargadas. Las fotografías de su unión con Deddy, que anteriormente se había mostrado en los feeds de Instagram, también desaparecieron de repente. De hecho, el vlogger de belleza a menudo sube un retrato romántico con el padre de Azka Corbuzier. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin detenerse allí, en un contenido de Tiktok, Sabrina en realidad muestra una mascota como una figura que se dice que siempre la hace feliz.

«Los dos de nosotros», escribió citado el martes 30 de septiembre de 2025.

Deddy Corbuzier celebrando el aniversario de Sabrina Chairunnisa

En la carga, incluso dio un signo de los gustos de los internautas que llamaron a las mascotas la figura más leal.

«No hay nada más leal y nos entiende que nosotros mismos y nuestras plantas», escribieron los internautas.

Esta serie de cargas también provocó una variedad de especulaciones de los ciudadanos.

«Deddy Corbuzier y Sabrina se han divorciado en mi búsqueda, con suerte ustedes están bien», dijo el ciudadano.

«¿Es porque Om Ded está demasiado ocupada?

«El nombre Corbuzier ya no está allí, luego rara vez hará videos juntos. Creo que será lo mismo que Om Ded, ya sabes el canal de sonido como este. Ojalá Samawa, sí», dijeron los internautas.

Para obtener información, Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa se casaron el 6 de junio de 2022 en el Hotel Fairmont, Central Yakarta. Al matrimonio cerrado solo asistieron familias y parientes cercanos.