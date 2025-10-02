Fotinì Peluso en la serie griega líder ‘Great Chimera’, reveló el trailer

Para joven actriz italiana-griega Fotinì pelusoAterrizar el papel principal en la serie de televisión de alta gama «The Great Chimera», basado en una de las novelas griegas más importantes del siglo XX, ha sido una excelente manera de «ponerse en contacto con mi tierra natal», dice.

El show de set de seis episodios de 1930, que se encuentra entre los aspectos más destacados de Película betaSiguiente Mipcom Slate, protagoniza a Peluso como Marina, una belleza italiana llena de trauma familiar que se enamora de un seductor capitán del mar griego interpretado por Andreas Konstantinou («Vía Láctea», «Domingo nublado»). Ella decide unirse a él para comenzar una nueva vida en la idílica isla de Syros. Allí, encantado por su entorno, Marina queda fascinada por el hermano menor erudito de su esposo interpretado por Dimitris Kitsos («The Beach»). Esto lleva a su descenso a un vórtice vicioso narrado con tropos de tragedias griegas.

«The Great Chimera», que se basa en la novela homónima de M. Karagatsis, está dirigida por Vardis Marinakis («Silent Road», «Zizotek»), escrito por Panagiotis iosifelis («The Beach»), y producido por Beta Film y Athens Productions.

Antes del lanzamiento de MIPCOM del programa, Peluso habla con Variedad Sobre cómo «la gran quimera» le permitió conectarse con sus raíces griegas y por qué las escenas de sexo del programa eran importantes «a nivel artístico».

¿Qué te atrajo de jugar a Marina? ¿Habías leído previamente el libro?

Soy italiano-griego; Mi madre es griega y mi padre es italiano. El libro es una lectura obligada en la literatura griega contemporánea. Me sentí realmente atraído por la figura de esta mujer, en esos años [the 1930s]Probablemente debido a la posición que las mujeres tenían en el mundo. Estaba muy interesado en su constante búsqueda de libertad. Ella busca la libertad a lo largo de toda la historia, no lo hace probablemente debido a las limitaciones impuestas por la sociedad, pero también debido a las limitaciones autoimpuestas. Entonces, lo que me interesó fue definitivamente la complejidad de este personaje, que no se presenta como todos los duraznos y la crema, sino como un personaje con aspectos muy oscuros, incluso tóxicos, de su personalidad. Pero también el hecho de que haya tantos temas que me gustaría estar desactualizado hoy, pero no lo están. Específicamente, la posición de las mujeres tiene en la sociedad hoy y cómo aún tienen que luchar por su propia libertad.

¿Qué tan importante fue para usted, haber crecido en Italia, conseguir este papel principal en un clásico griego?

He trabajado en Grecia antes, pero no en una producción puramente griega. Trabajé en la serie de televisión «Ensalada griega» de Cédric Klapisch, que filmó en Atenas pero no era una producción griega. Los actores eran todos franceses y no hablé griego. Entonces, para mí, era muy importante, en este momento de mi carrera, ponerse en contacto con mi patria. Grecia no es solo un país secundario para mí, mi infancia está vinculada a Grecia. Por lo tanto, era muy importante para mí mantener de alguna manera estas raíces y trabajar con un director y un equipo que tiene una mentalidad griega. Este aspecto profesional y humano realmente me interesó. Y luego, obviamente, creo que el cine griego, a pesar de tener menos fondos y probablemente estar menos desarrollado que el cine italiano, tiene algunos talentos únicos, especialmente entre los jóvenes. Y hay directores, aparte de Yorgos Lanthimos, obviamente, que son realmente emocionantes y están rompiendo en el circuito del festival. Así que siempre he estado muy ansioso por aprovechar este mundo.

Volvamos a Marina, una mujer audaz que en la década de 1930 se embarca en un viaje no convencional. ¿Qué la hace relevante hoy?

Estoy de acuerdo contigo en que es claramente una mujer que hace cosas extraordinarias para su tiempo y por su mentalidad. Al mismo tiempo, también me gusta verla como una mujer común. Creo que es importante no distinguirla de todas las demás mujeres que uno podría encontrar. Permítanme explicar: está claro que tenía una vida única y que se rebeló contra la sociedad. Y esto era raro en comparación con la forma en que las mujeres se comportaban en ese momento. Hoy en día, las mujeres hacen esto mucho más. Pero eso no significa que algunos de estos problemas hayan cambiado. Lo que ha cambiado, creo, es que el hambre de la libertad de Marina se ha convertido en una necesidad y un deseo de mujeres comunes. En este sentido, me sorprendió mucho lo escandaloso que era que estaba buscando su sexualidad y que no lo entendía. O que ella quería mostrar su cuerpo. O que quería celebrarse de alguna manera.

Háblame más sobre su sexualidad, que juega un papel importante en la historia.

Este aspecto siempre la desarmará, incluso hoy, en el sentido de que el público desnudo de una mujer todavía es percibido por el público como algo que se destaca por alguna razón absurda, desafortunadamente. Desearía que esto fuera algo anticuado, pero no lo es. Así que encuentro el espectáculo intergeneracional, y me parece muy interesante que el personaje se presente en su complejidad. Es decir, sin encubrir azucarado. Lo que quiero decir es que ella piensa cosas que también son feas y oscuras, que a veces dan miedo. Piensas: «Oh, Dios mío, ¿es un monstruo?» Cuando en realidad, en el fondo, tal vez también tenemos problemas para aceptar ciertos aspectos de nosotros mismos que son barridos debajo de la alfombra. Creo que esto es universal, extemporáneo y de hoja perenne.

¿Fue un desafío hacer las escenas de sexo? ¿Tuviste un coordinador de intimidad en el set?

Me parece muy interesante que esto haya comenzado como una serie de televisión para la televisión pública griega, luego sus horizontes se ampliaron con una gran cantidad de otras negociaciones. Lo que siempre ha sido importante para mí es que la sexualidad de Marina era un tema central de su vida. Esto está escrito en el libro exactamente de la misma manera que se presenta en la pantalla. Para mí, era importante que este aspecto no hubiera disminuido o cubierto de ninguna manera. Me hubiera molestado mucho, si hubiéramos tenido que hacer las cosas a mitad de camino. Dicho esto, ¿las escenas de sexo realmente se destacan? No sé. Probablemente no. No tengo ni idea. Pero sé cómo trabajamos.

Sé que era un entorno completamente protegido y se prestó mucha atención a esto. Tuvimos un coordinador de intimidad, que fue increíble. Al principio, era bastante ignorante sobre todo esto. Pensé: «Está bien, si estoy en paz conmigo mismo y hablo con el director y los actores, realmente no necesito un mediador». Cuando en verdad, es crucial. No por su apariencia física, o porque alguien podría hacer algo que no le guste. Pero simplemente porque a veces necesitas un mediador que establezca los límites y las reglas entre lo que se puede hacer y el lado artístico. Y extrañamente, el acto de establecer estos límites, o reglas, te hace sentir mucho más libre. Quiero decir, una vez que se establecen los límites, te sientes libre de expresarse como quieras dentro de esos límites. Especialmente cuando se trata de tener [physical] Contacto con otros, porque no es tan simple. Después de todo, estamos hablando de cuerpos, seres humanos, personas. Así que encontré esto muy importante; Trabajamos mucho en ello. Hay muchos [sex] Escenas, las recuerdo. No los he visto todavía. Realmente no lo sé. Pero creo que hicimos lo que queríamos hacer, y eso fue importante para mí a nivel artístico.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.