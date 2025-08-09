Forward de $ 38.5 millones de Canadiens nombrado candidato al comercio superior

El Montreal Canadiens Llegó a los playoffs la temporada pasada y buscan hacer una carrera más profunda esta temporada.

Los Canadiens han estado activos en esta temporada baja, agregando más talento a su lista, pero Montreal podría buscar cambiar a algunos jugadores de su lista. Antes de la temporada Analista de NHL Rob Couch de NHLTraderumors nombrado Josh Anderson el principal candidato comercial de los Canadiens.

«No es ningún secreto que los Montreal Canadiens necesitan desesperadamente un centro de segunda línea y, aunque tienen un espacio de capitalización para agregar una vez que el contrato de Carey Price va a LTIR, el nombre de Josh Anderson está en algunas juntas comerciales como un jugador potencial para enviarlo para que lo haga», escribió Couch.

«Marcó 15 goles la temporada pasada y está pagado en exceso por su papel como tercer revestimiento. Pero mata penalizaciones y juega físicamente. Tiene un tope de $ 5.5 millones AAV por dos años más y una cláusula de cinco equipos sin comercio, por lo que es factible», agregó Couch.

Anderson está bajo contrato para Dos años más en su trato de siete años y $ 38.5 millonesEntonces moverlo podría ser duro. Pero Anderson sigue siendo un buen jugador de tercera línea en la NHL que podría agregar algo de puntuación secundaria, pero los canadienses podrían buscar arrojar salario y cambiarlo.

Anderson grabado 15 goles y 12 asistencias para 27 puntos en 81 juegos.

Anderson confía en la lista de Canadiens

Aunque Anderson es nombrado candidato comercial, los canadienses podrían optar por mantenerlo.

Después de que los canadienses fueron eliminados de los playoffs, Anderson habló brillantemente sobre la lista y confía en que el equipo se desarrollará el año pasado.

«Creo que estamos en buenas manos en este momento con todos aquí y cómo las cosas se alinean», Anderson dicho. «La base de fanáticos tiene mucho que emocionarse en los próximos dos años y creo que recién estamos comenzando. Vamos a ser un equipo que está en el mapa. Luego tenemos que repetirlo nuevamente el año que viene y ir desde allí.

«Creo que hemos demostrado que hemos terminado un poco (reconstruyendo) en este momento. Hemos pasado por algunos dolores de crecimiento en los últimos años. Pero creo que hemos construido algo con lo que estamos listos para ganar», agregó Anderson.

Los Canadiens fueron el equipo más joven en llegar a los playoffs la temporada pasada, por lo que Anderson confía en la lista.

Anderson grabó 1 asistencia en 5 juegos de playoffs para Montreal.

La oficina principal de Canadiens le gusta el maquillaje del equipo

Montreal había estado pasando por una reconstrucción, pero eso parece haber terminado.

Los canadienses llegaron a los playoffs la temporada pasada, y Montreal está buscando construir eso. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de hockey de Canadiens, Jeff Gorton, cree que el equipo está listo para ser un contendiente de la Copa.

“I don’t think it’s fast-forwarding anything. We’ve come in here with a plan of what we want to do to rebuild this team. I think it’s certainly helpful in a lot of ways: the experience of it for our players and maybe showing the rest of the league what it could be like to play here. There’s a lot of benefits from what the players were able to do this season,” Gorton dicho. «Pero ciertamente no hemos terminado. Hay mucho más que hacer aquí. Ha sido un muy buen año. Ha sido un año divertido para todos ser parte. Vamos a usarlo como un gran trampolín hacia donde vamos».

Los canadienses agregaron a Noah Dobson y Zachary Bolduc como sus principales movimientos de temporada baja.