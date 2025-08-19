Fortuner Ring sin sector, conductor asesinado tras golpe y camión en Serpong

South Tangerang, Viva – Se produjo un accidente mortal en la carretera SerpongSouth Tangerang, martes por la mañana, 19 de agosto de 2025.

Una unidad de Toyota Fortuna destrozado no en forma después de golpear la espalda camión tráiler. El conductor con las iniciales F fue matado por su vida después de ser llevado de urgencia al hospital. El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de South Tangerang, el comisionado de policía adjunto Danny Sutarman, confirmó el incidente.

«Así es, una persona muere en un hospital», dijo.

El desafortunado incidente tuvo lugar alrededor de las 01.40 WIB. Fortuner condujo desde la dirección de Melati Mas hasta Alam Sutera. Sin embargo, justo en frente del Batallón de Serpong Arhanud 1, el automóvil de lujo golpeó un camión de remolque con fuerza cuya identidad sigue siendo misteriosa. Irónicamente, después de la colisión, el camión en lugar de se detuvo, sino que se escapó de la ubicación.

«Una vez que la colisión, el camión continuó corriendo, aún conduciendo, por lo que no se detuvo», dijo Danny.

Los resultados del examen provisional fortalecieron aún más el supuesto accidente trágico. La policía no encontró frenos en absoluto de Fortuner. Video segundos La condición de Fortuner después del accidente ha circulado ampliamente en las redes sociales.

La grabación mostró que el auto fue destruido con los residentes reunidos en la escena. La policía todavía está buscando una camioneta mientras investiga la causa exacta de este accidente mortal.

«Verificamos CCTV, es cierto que Fortuner es un camino y no hay rastros de frenos», dijo.