Fortuner Nyungsep en Gotekan, nuevo SUV Mitsubishi y pago de impuestos en Indomaret

Jacarta – Este fin de semana, atención lectores. VIVA Automotriz del sábado 3 de enero de 2026, se centró en tres cuestiones que están siendo ampliamente debatidas. A partir del incidente de Toyota fortuna que se estrelló en la ruta extrema de Gotekan, apareció un nuevo teaser de SUV mitsubishi lo que provoca especulaciones, hasta la facilidad para pagar el impuesto sobre vehículos en Indomaret así como para imprimir matriculación de vehículos. Aquí está el resumen.
1. No es lo suficientemente fuerte para descensos extremos, el Toyota Fortuner fracasa en Gotekan
Un Toyota Fortuner sufrió un grave incidente mientras cruzaba la ruta Gotekan, conocida por sus pendientes y descensos extremos. Según los informes, el vehículo perdió el control hasta que finalmente se estrelló y llamó la atención de los internautas. ¿Cuál es la causa principal de este incidente y qué lecciones pueden aprender los conductores al conducir por rutas extremas? Leer más.
2. El nuevo SUV de Mitsubishi aparece en el teaser, parece un Destinator
Mitsubishi lanzó un nuevo adelanto de SUV que inmediatamente despertó la curiosidad del público. Se dice que el diseño es similar al Destinator, lo que generó especulaciones sobre si este modelo es una versión de desarrollo o un producto diferente. ¿Cuáles son las pistas que se ven en el teaser y en qué segmento jugará este SUV? Leer más.
3. Pague el impuesto sobre vehículos en Indomaret e imprima el STNK al mismo tiempo.
Llegan buenas noticias para los propietarios de vehículos que quieren pagar impuestos de forma más práctica. Ahora, los pagos de impuestos sobre vehículos se pueden realizar en Indomaret y acompañar inmediatamente con la impresión del STNK. ¿Cómo fluye el servicio y qué condiciones necesita prepararse la comunidad? Leer más.
El nuevo SUV de Mitsubishi aparece en un adelanto, ¿en qué se parece a un Destinator?
Varios informes procedentes de Japón dicen que este SUV de Mitsubishi no utilizará una construcción monocasco como los crossovers en general.
3 de enero de 2026