Fortuner Nyungsep en Gotekan, nuevo SUV Mitsubishi y pago de impuestos en Indomaret

Jacarta – Este fin de semana, atención lectores. VIVA Automotriz del sábado 3 de enero de 2026, se centró en tres cuestiones que están siendo ampliamente debatidas. A partir del incidente de Toyota fortuna que se estrelló en la ruta extrema de Gotekan, apareció un nuevo teaser de SUV mitsubishi lo que provoca especulaciones, hasta la facilidad para pagar el impuesto sobre vehículos en Indomaret así como para imprimir matriculación de vehículos. Aquí está el resumen.

Lea también: Toyota Fortuner se enfrenta a terrenos extremos en Kalimantan



1. No es lo suficientemente fuerte para descensos extremos, el Toyota Fortuner fracasa en Gotekan



Toyota Fortuner llega a Gotekan Foto : Instagram @aslimojokertocom

Lea también: Toyota y Mitsubishi lideran el mercado de exportación de automóviles fabricados en Indonesia



Un Toyota Fortuner sufrió un grave incidente mientras cruzaba la ruta Gotekan, conocida por sus pendientes y descensos extremos. Según los informes, el vehículo perdió el control hasta que finalmente se estrelló y llamó la atención de los internautas. ¿Cuál es la causa principal de este incidente y qué lecciones pueden aprender los conductores al conducir por rutas extremas? Leer más.

2. El nuevo SUV de Mitsubishi aparece en el teaser, parece un Destinator

Lea también: Los 5 SUV de tres filas más buscados este año





Aparición del nuevo Mitsubishi Pajero sospechoso Foto : Youtube/Mitsubishi Motors

Mitsubishi lanzó un nuevo adelanto de SUV que inmediatamente despertó la curiosidad del público. Se dice que el diseño es similar al Destinator, lo que generó especulaciones sobre si este modelo es una versión de desarrollo o un producto diferente. ¿Cuáles son las pistas que se ven en el teaser y en qué segmento jugará este SUV? Leer más.

3. Pague el impuesto sobre vehículos en Indomaret e imprima el STNK al mismo tiempo.



Ilustración de STNK en Yakarta. Foto : ENTRE FOTOS/Rosa Panggabean

Llegan buenas noticias para los propietarios de vehículos que quieren pagar impuestos de forma más práctica. Ahora, los pagos de impuestos sobre vehículos se pueden realizar en Indomaret y acompañar inmediatamente con la impresión del STNK. ¿Cómo fluye el servicio y qué condiciones necesita prepararse la comunidad? Leer más.