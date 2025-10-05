Fortalecimiento del turismo deportivo y la economía local, Bri apoya a Indonesia en todo el mundo a través de MotoGP Mandalika 2025

VIVA – Indonesia vuelve a organizar el evento de carreras de motor más prestigioso del mundo a través de la implementación MotoGP Mandalika 2025 que se celebró del 3 al 5 de octubre de 2025 en Pertamina Mandalika Circuito internacional, West Nusa Tenggara. Esta carrera será la 18ª serie de la temporada 2025 MotoGP, después de anteriormente el GP japonés en el Circuito Motegi el pasado fin de semana.

Como uno de los eventos deportivos más grandes del país, se cree que Motogp Mandalika tiene un impacto económico significativo. Apoyo Bri Para la Corporación de Desarrollo de Turismo de Leshurney (ITDC) como uno de los patrocinadores en este evento es una manifestación tangible del compromiso de la Compañía para alentar el crecimiento de las áreas económicas basadas en el turismo, cuando este evento no solo el flujo de las visitas turísticas nacionales y extranjeras, pero también se mueve la logística y las actividades comerciales que contribuyen con la demanda de la demanda en el comercio, el transporte, el transporte, el transporte, el transporte, el transporte, el transporte, el transporte, el transporte, los movimientos y los movimientos comerciales. En el año anterior, la Serie GP de Mandalika 2024 incluso registró el número de visitantes que alcanzan las 158.857 personas.

El Director de Operaciones Bri Hakim Putratama, que estuvo presente en el gran evento, dijo que la implementación de eventos a gran escala como MotoGP Mandalika 2025 no solo presenta valores estratégicos en términos de turismo, sino que también crea oportunidades económicas en el área circundante.

«MotoGP Mandalika 2025 es un evento de turismo deportivo internacional que se lleva a cabo nuevamente en Indonesia y presenta euforia para los amantes de las carreras en el país. Este evento fortalece la posición de Indonesia como un país que puede celebrar un evento de clase mundial.

Como parte de la serie de implementación, el 4 de octubre de 2025 también se celebró el Festival de Música de Energizing You, que presentó la aparición de Dewa con Ello, King Nassar y Amtear. Este festival es un complemento de la agenda de MotoGP que se suma al color de la implementación y proporciona entretenimiento alternativo para los visitantes presentes. En el festival también hay un stand de Bri que puede satisfacer las necesidades bancarias y proporcionar varias ofertas atractivas para los visitantes.

MotoGP Mandalika 2025 presenta una emocionante competencia para el corredor Clase mundial, desde Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Márquez, hasta Fabio Quartararo. Mientras tanto, el joven corredor indonesio Mario Aji también competirá en la clase Moto2, mostrando el potencial de los jóvenes talentos nacionales en este prestigioso evento.