Fortalecimiento del papel del farmacéutico, Haleon Indonesia, lanza el Haleon Pain Management Institute

Yakarta, Viva – Consumer Health Company, Haleon Indonesia, lanzó el Haleon Pain Management Institute (HPMI) e introdujo Arjuna como Asistente virtual que está diseñado para empoderar trabajadores de la salud.

Leer también: Responda la necesidad de recursos humanos farmacéuticos, Fikes Uph abre oficialmente el programa profesional farmacéutico



Director presidente de Haleon Indonesia, Dhanica Mae Dumo-tiu, su estudio interno mostró que ocho de las diez personas indonesias creían farmacéutico Para sugerencias para el manejo del dolor.

«Esta confianza los coloca en el corazón de los servicios de salud comunitaria y destaca la necesidad de un mejor apoyo», dijo Dhanica en su declaración, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: La Asociación de Farmacéuticos de Indonesia está decidida a convertirse en una organización independiente y digna



Con el lanzamiento de HPMI y Arjuna, espera que este paso pueda equipar a los farmacéuticos con herramientas y conocimientos para cumplir con estas expectativas. «Nuestra misión es simple, lo que es garantizar que se escuche a cada paciente, cada profesional es apoyado y nadie enfrenta dolor solo», dijo.

Leer también: ¿Por qué la competencia de los trabajadores de la salud es un pilar importante de los servicios médicos?



El primer lanzamiento del HPMI para las regiones del sudeste asiático y Taiwán, enfatizó que el compromiso de Haleon en aumentar la educación en salud pública. Al mismo tiempo, apoyar a los trabajadores de la salud, especialmente a los farmacéuticos, que actúan como la primera guardia para brindar atención diaria independiente a los pacientes en Indonesia.

Porque el farmacéutico es cada vez más reconocido como un actor importante en el panorama del Servicio de Salud de Indonesia. Basado en el Estudio de recomendación de los expertos del sudeste asiático 2025 de Haleon, el 49 por ciento de los pacientes indonesios eligieron un tratamiento independiente en comparación con el 39 por ciento de consultoría con médicos generales y el 12 por ciento con médicos especializados.

Esta tendencia coloca la farmacia como el principal punto de acceso para los servicios de salud, con ocho de cada diez pacientes que confían a los farmacéuticos para las pautas de manejo del dolor. Sin embargo, no todos los farmacéuticos tienen disposiciones para tratar problemas de salud complejos.

«A través de HPMI, Haleon tiene como objetivo cerrar esta brecha al proporcionar conocimiento, herramientas e innovaciones digitales para mejorar las capacidades farmacéuticas», dijo.

Para obtener información, el Haleon Pain Management Institute es una plataforma de educación digital basada en tres pilares principales. Es decir, fortalecer el conocimiento y el apoyo del paciente, acelerar el conocimiento y la investigación en el manejo del dolor y aumentar la educación y habilidades profesionales.

Con el apoyo de la facultad mundial que consiste en famosos expertos en dolor, HPMI se ha lanzado en varios países, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Kenia, Brasil y Sudáfrica, e hizo de Indonesia el primer debut en el sudeste asiático y Taiwán.