Fortalecimiento del empoderamiento, se alienta a los clientes de PNM Mekaar a ser digitales

VIVA – En la era económica digitalUltra Micro Emprendedores (UMI) ya no puede depender de estrategias tradicionales. El acceso a la tecnología y las habilidades digitales se ha convertido en una necesidad fundamental de esfuerzos para sobrevivir y desarrollarse. Esta condición es un gran desafío para los empresarios de UMI para poder adaptarse. Al ver las limitaciones experimentadas por los empresarios de UMI que son clientes fomentados en el programa Mekaar (fomentando la próspera economía familiar), Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Presentes programas de capacitación para aumentar la inclusión digital de mujeres pre-presperas en toda Indonesia.

El Secretario Corporativo de PNM L. Dodot Patria Ary acordó que las empresas Ultra -Micro deben espeláticas para que el negocio sea digital. Sin embargo, muchos desafíos no tienen acceso a la tecnología y la alfabetización digital. Evidencia por la falta de propiedad del dispositivo privado por parte de los clientes de PNM Mekaar y el índice de preparación tecnológica, que todavía es muy baja en 2.29. Por lo tanto, existe la necesidad de fortalecer la alfabetización digital para ingresar aún más a la etapa de inclusión.

«Las empresas Ultra -Micro no son suficientes para confiar únicamente en las antiguas estrategias. Deben ser alfabetizados digitales para llegar al mercado más amplio y sus negocios ascenderán en clase. Para eso tratamos de intervenir directamente en la capacitación y fomentar el uso de tecnología para comercializar productos», dijo Dodot.

Más que solo financiamiento, PNM brinda capacitación y asistencia directa relacionada con las habilidades digitales, como el uso de aplicaciones de pago, promociones de productos en las redes sociales, a la gestión de tiendas en línea. Uno de los programas superiores para mejorar la competencia de los clientes fomentados es Mekaarpreneur. Los clientes reciben capacitación intensiva durante tres meses con respecto a la marca, el marketing digital, la utilización del comercio electrónico y muchos más.

«PNM se compromete a acompañar a los clientes no solo para tener capital, sino también habilidades relevantes para los tiempos. Con la alfabetización digital calificada, pueden competir, desarrollar y crear un impacto económico sostenible», agregó Dodot.

Con un alcance a más de 6.165 subdistritos en 36 provincias, PNM busca facilitar para que las empresas ultra micro no se queden atrás en la actual digitalización. En el futuro, se espera que este esfuerzo dé a luz a una generación de empresarios duros que pueden utilizar la tecnología para mejorar el bienestar familiar y fortalecer la economía de la nación.