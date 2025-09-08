Fortalecimiento del ecosistema de Lokapasar, Ministro de Empoderamiento Comercial Empoderamiento de empoderamiento de comercio electrónico Empoderamiento

Yakarta, Viva – Ministro de Comercio, Budi Santoso, alias Busan, explicó, ecosistema comercio electrónico (lokapasar) No puede estar solo, porque hay algunas ubicaciones locales cuyas empresas son respaldadas por empresas, micro, pequeñas y medianas (MIPYME).

Esto fue declarado por el Ministro de Comercio en la ‘Ruta de inicio al Día Nacional de Compras en línea (Harbolnas) 2025’, en la oficina del Ministerio de Asuntos Económicos de Coordinadores, Yakarta.

Por lo tanto, Busan enfatizó que si los productos de MIPYME se convirtieron en mitra El comercio electrónico tiene mucha demanda por parte de los consumidores, por lo que el Lokapasar también tendrá un rendimiento positivo.

«Significa que todo puede funcionar si desde el lado UMKM tanto el ecosistema como los productos son buenos, de calidad», dijo Busan, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Por lo tanto, el Ministro de Comercio enfatizó que para impulsar la competitividad del comercio electrónico, también alentará Empoderamiento de MSME-Umkm socio de comercio electrónico.

Porque según él, con un aumento en la capacidad de las MIPYME, se espera que las transacciones de Lokapasar en el futuro también continúen experimentando una mejora.

«Bueno, el comercio electrónico es parte del ecosistema en ejecución antes. Por lo tanto, debemos empoderar conjuntamente el ecosistema existente», dijo el Ministro de Comercio.

«Entonces, el comercio electrónico y las MIPYMES y los consumidores pueden correr juntos. Eso es lo que hacemos cómo empoderarlos», dijo.