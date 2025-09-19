Fortalecimiento de los jóvenes ecosistemas empresariales, Pawnshop lanza el programa Garuda en la Universidad de Brawijaya

VIVA – PT Pegadaiano lanzó oficialmente el programa Garuda (Gade Joven emprendedor), una iniciativa estratégica que tiene como objetivo imprimir a un joven emprendedor fuerte y competitivo. El evento de inicio y el seminario nacional se llevaron a cabo en Universitas Brawijaya, Malang, el jueves (18/09).

El programa Garuda es una colaboración entre Pawnshop y varias universidades en respuesta a la solicitud del Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) para crear ecosistemas empresariales estudiantiles masivos en toda Indonesia.

Presente en la ocasión estuvo el Director de Finanzas y Planificación Estratégica de Pt Pegadaian, East Ferdian Satyagraha, Diputado Rector 3 de Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Noerdajasakti, SH, MH y Jaya Setiabudi, Fundadores de la Academia de Emprendedores Young (sí) y Yukbisnis.

En sus comentarios, Ferdian transmitió el compromiso de la compañía en realizar la mejora económica de la comunidad, así como el pleno apoyo para que las MIPYME pasen a clase y competitividad en línea con los programas de ultra micro y gubernamentales.

«Padaian está totalmente comprometido a apoyar a la generación más joven para que se atreva a crear oportunidades, no solo en busca de trabajo. A través del programa Garuda, queremos ser un acelerador que fomente el nacimiento de nuevos empresarios, en línea con nuestra misión de capacitar la economía de la comunidad», dijo Ferdian.

Este programa es parte de una cooperación más amplia entre una casa de empeño y Universitas Brawijaya, incluida la existencia de Gade Creative Lounge que ha estado en el entorno del campus.

El programa Garuda se ejecutará durante seis meses e involucrará a estudiantes, profesores y académicos. El plan de estudios y los métodos de enseñanza fueron adoptados de Young Entrepreneur Academy (YEA), una academia que tiene 17 años de experiencia en la producción de jóvenes emprendedores exitosos. Sí, acompañará la implementación del programa intensamente, asegurando que los participantes obtengan la mejor orientación de los profesionales de negocios.

En el evento de inicio, también se anunció que 50 finalistas seleccionados continuarían la competencia para competir por las 30 mejores posiciones. Los 50 finalistas son los resultados de la selección estricta del registro que se abrió desde finales de agosto hasta principios de septiembre de 2025.

Garuda también tiene como objetivo aumentar el índice de éxito de los estudiantes de emprendimiento y apoyar el SDG No. 8, que se centra en empleos decentes y un crecimiento económico. Pegadaian está presente como un foro que apoya a la comunidad MSME, brindando capacitación y coaching para actores comerciales.

Con el lanzamiento del programa Garuda, Pegadaian enfatizó su papel no solo como una institución financiera, sino también como un pilar del desarrollo económico nacional. El enfoque está en aumentar la capacidad de la generación más joven como posible líder y motor económico futuro, en línea con la visión de la compañía para crear un impacto social sostenible.