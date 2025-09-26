Fortalecimiento de la resiliencia operativa, casas de empeño que llegan al certificado ISO 22301: 2019

VIVA – PT Pegadaiano nuevamente demuestra su compromiso con los estándares operativos globales, con éxito certificados de rehabilitación ISO 22301: 2019, a saber, estándares internacionales para el Sistema de Gestión de Continuidad de Empresas (BCMS). Este prestigioso reconocimiento fue emitido por la institución proceso de dar un título Independent Global, British Standard Institution (BSI).

Este logro confirma que la casa de empeño ha implementado un sistema operativo que no solo es difícil y confiable, sino que también puede enfrentar varios trastornos operativos. Con esta certificación, la casa de empeño garantiza que el servicio de peones como un negocio central de la empresa pueda continuar funcionando bien en diversas condiciones, mantener la confianza pública y los activos de los clientes.

El jefe de la División de Gestión Operativa y Corporativa de Riesgos Padapai, Ari Agung Nuggraha, explicó que la auditoría de rutina de ISO 22301: 2019 BCMS es el paso estratégico de la compañía.

«Esta auditoría de rutina es una forma de reconocimiento de una institución global independiente de que una casa de empeño ha implementado un sistema operativo formidable y confiable. Esta certificación garantiza que podamos enfrentar varios trastornos para garantizar que los servicios de peones en la casa de empeño puedan funcionar bien en varias condiciones», explicó Ari Agugung Nugraha.

ISO 22301: 2019 es un estándar internacional diseñado para ayudar a la organización a preparar, responder y restaurar los trastornos operativos. Para las casas de peón, la aplicación de BCM es muy importante para mantener la sostenibilidad de los procesos comerciales, mitigar los riesgos y, lo más importante, mantener la confianza del cliente y la reputación de la empresa.

El compromiso con la sostenibilidad de este servicio no es nuevo para la casa de empeño. Desde su establecimiento en 1901, una casa de empeño ha pasado por varios desafíos históricos, que van desde la crisis monetaria hasta la pandemia global, pero aún sirven fielmente a las personas que necesitan servicios de peones.

Ari Agung Nugraha compartió una historia sobre la resiliencia de la empresa en tiempos difíciles.

«Cuando hay un Krismon y Pandemi, la salida de Pegada permanece abierta. De hecho, cuando hay un gran desastre en Aceh y Palu, el Setia Pegadaian acompaña a la comunidad afectada. Lo más importante es que la comunidad garantiza elementos confiados en Pegadaian permanece intacto y bien mantenido», recordó.

La garantía de seguridad de los activos de las personas que se confían en la Madapa, incluso en una situación de crisis o desastre, es el núcleo de las creencias que se han construido durante más de un siglo. Con la certificación ISO 22301: 2019, Pegadaian afirmó a todos los clientes que la seguridad de los activos y la continuidad de los servicios es la más alta prioridad, que garantiza que la compañía tenga un sistema de resiliencia probado y responsable.