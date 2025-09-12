Fortalecimiento de la economía del pueblo, BRI y Medco E&P Jalin Colaboración estratégica del Programa de Empoderamiento de MIPYME

VIVA – Como una forma tangible de compromiso para alentar economía populistaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Establezca una colaboración estratégica con PT Medco Energi Internassional TBK (Medcoenergi) a través de su subsidiaria, Medco E&P Indonesia (MEPI). Esta colaboración incluye varios aspectos importantes, incluida la colaboración del empoderamiento y el desarrollo de capacidades de Micro Small and Medium Enterprises (MSMES) a través del Programa de Empoderamiento BRI que puede proporcionar un acceso más amplio a los recursos y el soporte disponibles de ambas partes y el uso de la asociación del tablero para monitorear el desarrollo de los actores de MSME. La firma de esta cooperación se llevó a cabo en el edificio Central BRI en Yakarta el viernes (29/08/2025).

Leer también: Respuesta al desastre de inundación de Bali y NTT, a Bri le importa asistencia de exhibición de movimiento rápido



El vicepresidente ejecutivo senior de BRI, Muhammad Candra Utama, reveló que la firma de esta cooperación era una clara prueba del compromiso y gravedad de Bri en la construcción de sinergia, especialmente en los esfuerzos por empoderar a la comunidad y fortalecer las MIPYME.

«BRI tiene un papel como un banco que se centra en los segmentos de negocios micro, pequeños y medianos (MIPYME), no limitados como instituciones intermedias financieras, pero continúa comprometiéndose para mejorar la economía y el valor social para la comunidad a través de programas de capacitación, asistencia y desarrollo y acceso a la expansión del mercado, por lo que las MIPYME pueden crecer de manera sostenible y competitiva», dijo Candra.

Leer también: Bri fortalece el papel de las cooperativas de la aldea/Kelurahan Merah Putih para convertirse en el motor de la economía del pueblo a través del acceso al acceso al acceso a



«Creemos que esta colaboración fortalecerá el ecosistema Empoderamiento de MSMEEspecialmente en las áreas operativas de MedConergi. Al priorizar los principios de inclusión, digitalización y sostenibilidad, BRI quiere continuar siendo un socio estratégico en la creación de actores de MIPYME duros, adaptativos y competitivos «, agregó.

En las etapas iniciales, hasta 46 MIPYME potenciales distribuidas en siete áreas de operación de MedConergi se beneficiarán de esta cooperación, a saber, Tarakan, Corridor, South Natuna Block B, Madura Offshore, Sampang, Región de Sumatra del Sur y Bangkanai.

Leer también: Este UMKM de salud se desarrolló más rápidamente gracias al programa de empoderamiento de Bri «Brillian Young Entrepreneur»



Mientras tanto, el Gerente Senior de Sostenibilidad y Excelencia en el Desempeño Medcoenergi Ibrahim Arsyad agregó que Medcoenergi siempre apoya los esfuerzos del gobierno para acelerar el desarrollo de la economía de las aldeas a través del empoderamiento, la asistencia y la capacidad de fortalecimiento y las capacidades de la comunidad que apoya la innovación, la colaboración y el crecimiento sostenible para mejorar el bienestar de las aldeas.

«A través de la cooperación con BRI creemos que el nivel de bienestar de la comunidad de la aldea en la ubicación de nuestras operaciones puede aumentar más rápido y crear valores a largo plazo para la comunidad», dijo Ibrahim.

Medcoenergi se aseguró de continuar expandiendo el alcance de este programa a todas las MIPYME fomentadas distribuidas en sus áreas operativas como parte de la contribución real al desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad.

Hasta ahora, BRI ha llevado a cabo programas de empoderamiento tanto para las PYME como para las instituciones de las aldeas a través de varios programas, incluido el empoderamiento de más de 4,600 aldeas brillantes, 41,615 grupos empresariales empoderamiento, capacitación de MSME en 54 puntos de Bumn House y la plataforma de empoderamiento digital Linkumkm con 13.1 millones de usuarios.