Fortalecimiento de la economía a nivel de base, BRI distribuyó financiamiento a MIPYME por valor de RP1,137.84 billones de billones

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) continúa demostrando su compromiso para alentar el crecimiento de los micro, pequeños y medianos sectores (Umkm) como la columna vertebral de la economía nacional. Esto fue transmitido por el presidente de BRI, Hery Gunardi, que las alineaciones de Bri se realizaron a través de varios programas estratégicos que no solo brindan acceso financiero, sino que también capacitaban a las PYME para poder continuar creciendo saludable y sostenible.

«En términos de intermediación, la distribución crediticia de BRI creció 6.0% año tras año a RP1,416.6 billones. Del crédito total distribuido, el segmento MSME tomó una porción de 80.32% o equivalente a RP1,137.84 billones.

Además, en el primer semestre de 2025, BRI distribuyó el crédito comercial de las personas (Dónde) por valor de Rp83.88 billones a 1.8 millones de deudores, incluidas las MIPYME que son proveedores de programas de alimentación nutricional gratuitas del gobierno.

«BRI también está canalizando activamente el Centro de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP) por valor de Rp13.35 billones a 97,878 comunidades de bajos ingresos, así como para apoyar programas estratégicos nacionales como el pueblo/Kelurahan Red and White Cooperatives (KDMP) a través de asistencia, financiación y soluciones digitales como Qlola como BRI», dijo.

En términos de inclusión financiera, Hery continuó que la presencia de la red Agenbrilink Hasta 1,2 millones de agentes también pueden llegar a más de 67 mil aldeas, con un volumen de transacción de RP843 billones en la primera mitad de este año. Agentbrilink ahora se ha convertido en un micro proveedor de estilo de vida, que no solo facilita las transacciones, sino que también fomenta la actividad económica local.

Además, el programa Pueblo briliano Y el grupo de mi vida también continúa creciendo, con 4.625 aldeas fomentadas y 41,217 grupos de negocios productivos formados. A través de la plataforma LinkumKM, BRI ha conectado a más de 12.9 millones de empresas con mercados y socios comerciales, mientras que 54 casas de bumn administradas por BRI han tenido más de 16 mil capacitación para aumentar la capacidad de las MIPYME.

«Queremos asegurarnos de que las MIPYME no solo sobrevivan, sino que también suban a un apoyo integral, que van desde el acceso al capital, la asistencia, la digitalización. A través de esta estrategia integrada, BRI es optimista de que puede continuar siendo el principal socio de MIPYMES en toda Indonesia, expandir la inclusión financiera y movilizar el crecimiento económico nacional», concluyó la herida.