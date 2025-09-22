Fortalecimiento de la cooperación industrial a largo plazo, Ri-Turki apilando mapas de carretera

Yakarta, Viva – El Ministro de Industria, AGUS Gumiwang Kartasasmita afirmó, Indonesia y Türkiye se fortalecerán trabajar igual integral en el sector industriacomo una fuerza impulsora para el crecimiento económico de los dos países.

Donde se realizó una de la implementación inicial a través de la preparación hoja de ruta (hoja de ruta) Cooperación estratégica de la industria.

«Indonesia pronto compilará la hoja de ruta de la cooperación industrial de Indonesia-Turki como una guía estratégica para fortalecer la colaboración a largo plazo en varios sectores», dijo Agus Gumiwang en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.



Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita

El compromiso de formar la hoja de ruta se acordó cuando el Ministro de Industria, Agus Gumiwang, celebró una reunión bilateral con el Ministro de Industria y Tecnología turcos, Mehmet Fatih Kacir, en el 12º Festival Anual Aeroespacial y Tecnología en el Aeropuerto Internacional de Ataturk, Estambul, Turquía, 20 de septiembre.

Esta reunión también siguió una serie de interacciones intensivas entre Indonesia y Türkiye en los últimos dos años.

«Desde nuestra visita a Turquía en junio de 2024, una serie de grandes empresas como Sanko Holding, Arcelik (Koc Holding) y Kordsa (Sabanci Holding) mostraron un gran interés en invertir en Indonesia», dijo.

Como información, Sanko Holding ha comenzado la inversión en el cultivo de atún en Biak, Papua. El Ministro de Industria espera que Sanko expanda el sector posterior, incluidas las industrias de procesamiento de atún y de apoyo, como astilleros, incluso las oportunidades de inversión están abiertas a proyectos de energía renovable en el campo de las plantaciones hidroeléctricas.

Mientras tanto, Kordsa, que ha estado operando en Bogor produciendo materias primas de neumáticos, está desarrollando investigación de material compuesto y productos de alto valor para las exportaciones.

La compañía ha creado instalaciones de investigación y desarrollo en 2023 y desarrollará productos compuestos, bolsas de aire y refuerzo de estructuras de construcción con objetivos de exportación. El Ministro de Industria propuso que la Compañía presente incentivos fiscales en forma de súper deducción fiscal para la I + D.

«En cuanto a Arcelic, el segundo fabricante de electrodomésticos más grande del mundo ha colaborado con socios locales para producir lavadoras en Indonesia y planea expandir la producción de refrigeradores y aires acondicionados. La compañía incluso se dirige a Indonesia como una nueva base de producción en Asia, paralela a sus instalaciones en Tailandia.

«El impulso de la cooperación de Indonesia y Turquía también se fortaleció a través de la reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto nivel (HLSC) en febrero de 2025, cuando el presidente de la República de Indonesia y el presidente turco firmó una declaración conjunta que conmemora 75 años de relaciones diplomáticas», dijo.

? La reunión produjo 12 memorando de entendimiento en varios sectores, incluidas la defensa, la energía, la salud, la educación superior, el comercio y las industrias industriales. Específicamente en el sector industrial, los dos países han acordado la formación del Comité Conjunto de Cooperación Industrial que incluye 14 sectores estratégicos, que van desde tecnología de baterías, vehículos eléctricos, textiles, hasta la industria halal.

Además, hay 10 acuerdos entre las empresas, como la cooperación entre Pertamina Hulu Energi y TPAO en el sector de petróleo y gas, la cooperación de PT Pal Indonesia con el astillero Tais para la construcción de las fragatas de la clase de Estambul, a la empresa conjunta entre las compañías indonesias y Baykar y Jaraksan para el establecimiento de la producción de drones de combate «, dijo.