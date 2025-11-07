Fortaleciendo los servicios digitales en el norte de Maluku, Telkomsel inaugura la sucursal de Ternate

Yakarta, VIVA – Telkomsel inauguró la nueva sucursal ternate como parte de los esfuerzos para fortalecer la presencia y los servicios en la región del este de Indonesia, especialmente en el norte de Maluku.

Al acto de inauguración que tuvo lugar el viernes 7 de noviembre de 2025 asistieron el director de ventas de Telkomsel, Stanislaus Susatyo; la gobernadora de Molucas del Norte, Sherly Tjoanda Laos; y Forkopimda provincial, teniente de alcalde de Ternate, ciudad de Forkopimda, vicepresidente de Telkomsel, Telkom y Telkom Group, así como socios comerciales y estratégicos de Telkomsel.

El director de ventas de Telkomsel, Stanislaus Susatyo, dijo: «La inauguración de la sucursal de Ternate es una manifestación real del compromiso de Telkomsel con la prestación de servicios. digital que se distribuye uniformemente y es de buena calidad en las regiones ultraperiféricas de Indonesia. Creemos que la presencia de infraestructura y equipos más cercanos a la comunidad fortalecerá las sinergias y acelerará la transformación digital en North Maluku».

La presencia de la sucursal de Ternate no se trata solo de modernizar las instalaciones, sino también de convertirse en el centro operativo de Telkomsel en North Maluku, lo que representa un compromiso para crear espacios de trabajo innovadores y colaborativos, así como apoyar el desarrollo de ecosistemas digitales y la colaboración con el gobierno, el sector privado y los socios locales para ampliar la adopción de soluciones digitales en diversos sectores.

Para respaldar la transformación digital, 3.006 BTS han apoyado a 1,3 millones de clientes de servicios celulares de Telkomsel en North Maluku.

Aparte de eso, 338.000 clientes de IndiHome también reciben servicio a través de 6.265 ODP (Puntos de Distribución Óptica), como una forma del compromiso de Telkomsel de proporcionar una red de alta velocidad que respalde diversas actividades digitales que van desde la educación, la economía hasta los servicios públicos.

Para brindar fácil acceso y el mejor servicio a los clientes, Telkomsel también presenta 4 puntos de servicio independientes GraPARI y 6 MyGraPARI en North Maluku.

Como parte de su responsabilidad social corporativa, Telkomsel también ofrece un programa de RSE destinado a apoyar al sector educativo en North Maluku, a saber:

1. Paquete de asistencia de Internet IndiHome para 10 escuelas en el norte de Maluku, para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados ​​en lo digital. Las 10 escuelas son SMA Lukmanul Hakim Ternate, SMK Negeri 2 Tidore Islands, SMA Negeri 11 Tidore Islands, SMK Negeri 4 Tidore Islands, Private SMA Muhammadiyah 4 Tidore Islands, Vocational School Eklesia Akediri, SMA Nusantara Jailolo, Private Vocational School Indotekno North Maluku, SMK Negeri 3 North Halmahera y SMK Negeri 5 Oeste Halmahera.